Bollettino Coronavirus Lombardia 22 agosto/ Dati: 12.132 persone attualmente positive

Torna anche in questa domenica (che per molti profuma di fine vacanze), 22 agosto 2021, il bollettino Coronavirus Lombardia, utile a rilasciare ai residenti nella regione, ma anche alle autorità sanitarie e politiche, un quadro aggiornato e puntuale in riferimento all’andamento della pandemia sul territorio. In particolare, viene riservata grande attenzione ai nuovi casi, in virtù dell’elevata contagiosità della variante Delta, ormai radicata in tutta Italia, e alla pressione esercitata sugli ospedali, al fine di scongiurare e prevenire eventuali situazioni di carattere emergenziale, simili a quelli delle precedenti ondate.

Intanto, volgendo lo sguardo al bollettino di ieri, scopriam0 che nelle ultime 24 ore i casi riscontrati sono stati 570, su un totale di 38.572 tamponi effettuati, fra molecolari e antigenici. Di conseguenza, il tasso di positività è salito all’1,5 per cento. Inoltre, sono stati registrati tre morti Covid. Per quanto riguarda i guariti, sono stati 583 quelli di ieri, mentre la cifra nel complesso è arrivata a quota 818.746. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia sono 12.132, di cui 11.772 in isolamento domiciliare. I malati ricoverati con sintomi nelle aree mediche Covid sono 319 e altri 41 si trovano in terapia intensiva.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LETIZIA MORATTI RINNOVA L’INVITO A VACCINARSI

In attesa di conoscere il nuovo bollettino Coronavirus in Lombardia, che sarà disponibile nel pomeriggio odierno, riportiamo le dichiarazioni di Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, e trascritte da Radio Lombardia: “Teniamo alta l’attenzione in questi ultimi dieci giorni di agosto per ribadire l’importanza di vaccinarsi. Per sé, i propri cari, quanti ci vivono vicini e chi frequentiamo nella vita di tutti i giorni. Gli adolescenti e i giovani hanno recepito con forza il nostro appello, che ripeto per ogni cittadino”.

Moratti ha poi assicurato che la Regione dispone di dosi a sufficienza per tutti “e rilancio quindi l’invito a vaccinarsi. È importante che familiari, amici, colleghi riprendano questo tema, caldeggiando i dubbiosi e gli indecisi a compiere un gesto che metterà al sicuro innanzitutto loro stessi, poi i loro cari, quindi tutta la comunità lombarda: nel nostro piccolo, possiamo aiutare l’Italia a una ripresa più vigorosa e sicura”.



