Bollettino Coronavirus Lombardia 22 maggio 2022/ Dati: 122.622 attualmente positivi

Nella giornata di oggi, domenica 22 maggio 2022, si rinnova il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, contenente tutti i dati relativi all’emergenza epidemiologica a livello territoriale. Un report che, come accade in ogni fine settimana, sarà ricavato dalle statistiche diramate dal Ministero della Salute, in quanto l’attività comunicativa del Pirellone per quanto concerne il virus si interrompe il venerdì e ricomincia il lunedì. Ci apprestiamo dunque a scoprire gli ultimi aggiornamenti in riferimento al numero di contagi e di pressione esercitata sugli ospedali dai malati Covid.

Volgendo lo sguardo a quanto annunciato nel bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, 21 maggio 2022, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.287 nuovi contagiati su oltre 33mila tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Purtroppo è ancora salito il numero di decessi: dal +15 di venerdì al +24 odierno, per un totale di 40.408 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. In calo gli attualmente positivi (-1.008), mentre il conto dei ricoverati è di 798, di cui 32 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono complessivamente 122.622 soggetti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 MAGGIO. PREGLIASCO: “CON IL VIRUS DOVREMO CONVIVERE”

Mentre aspettiamo di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, vi comunichiamo che il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, docente presso l’università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’istituto “Galeazzi”, ha fatto il punto della situazione sull’andamento della pandemia in “Pronto Medicina Facile”, programma curato e condotto da Paolo Castignani con Gigliola Edmondo e in onda su Rete8. Pregliasco ha invitato a “non abbassare la guardia anche perché le sotto varianti Omicron sono contagiose seppure meno patogene”. Ha ribadito, inoltre, che “col virus bisogna convivere e che da pandemico, piano piano diventerà endemico” e sottolineato “l’importanza della vaccinazione contro le forme più gravi: l’andamento altalenante probabilmente in autunno porterà a un aumento dei contagi. Per questo bisogna essere pronti anche con i nuovi farmaci antivirali”.

Purtroppo vi è anche la possibilità di reinfettarsi e per questo motivo bisogna continuare ad avere comportamenti corretti. Soltanto così si giungerà a una convivenza col virus, con l’auspicio che non sopraggiungano, nel frattempo, varianti più patogene.











