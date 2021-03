Bollettino coronavirus Lombardia 23 marzo/ Quasi 30mila morti da inizio pandemia

Scopriremo come sempre dopo le ore 17:00 il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, i dati aggiornati ad oggi, martedì 23 marzo 2021. Fra qualche ora potremo quindi capire come è evoluta la curva dei contagi, e nel contempo analizzare il numero dei morti e la situazione ospedaliera. In attesa della nuova comunicazione della regione rivediamo il bollettino di ieri, lunedì 22 marzo, quando i contagi sono stati 2.105 su 21.732 tamponi analizzati fra molecolari e antigenici.

14enne si lancia dalla finestra della sua scuola/ "É tentato suicidio: è gravissima"

Il tasso di positività è pari al 9.6% mentre i morti sono stati 77 per un totale di 29.876 decessi da quando è scoppiata l’emergenza, a febbraio del 2020. Sono stati 9.240 i guariti/dimessi nella giornata di ieri, mentre nelle terapie intensive continua l’incremento di posti letto occupati nelle terapie intensive (+16 per un totale di 822). Cresce anche il numero di posti letto in degenza normale, precisamente +26 per un totale di 6.952 ricoveri totali.

NEONATO USTIONATO A NAPOLI/ “Ha iniziato a bere, situazione stazionaria ma è forte”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 MARZO, POLEMICHE PER I VACCINI

Intanto non si placano le polemiche riguardanti la campagna vaccinale e i problemi legati ad Aria, la società che gestisce le prenotazioni per ricevere la dose. Ieri il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato così in una conferenza stampa lampo: “Ho chiesto ai membri del Cda di Aria di fare un passo indietro in caso contrario azzererò lo stesso affidando all’attuale direttore generale Lorenzo Gubian la guida della società”. Attilio Fontana ha poi aggiunto che “le situazioni di criticità come quelle che si sono verificate nel fine settimana offrono un’immagine distorta dei risultati che ad oggi abbiamo raggiunto”. Nella regione Lombardia sono state comunque eseguite fino ad oggi 1.231.413 vaccinazioni, di cui 322.568 agli over 80, fra i soggetti senza dubbio più deboli: “A titolo di esempio – ha aggiunto il presidente lombardo, sottolineando comunque l’efficienza del sistema – sabato scorso un quarto del totale dei vaccini effettuati in Italia sono stati fatti in Lombardia”.

ASTRAZENECA, DUBBI USA SU STUDIO EFFICACIA/ "Forse dati vecchi": Viola,"preoccupante"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA