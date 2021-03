Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 marzo/ Brescia ancora focolaio, 902 casi

E’ tutti pronto per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il report con tutti i dati di oggi, lunedì 22 marzo: quanti morti, quanti contagi e quanti posti letto occupati? Lo scopriremo fra qualche ora, indicativamente dopo le ore 17:00, quando la regione emetterà l’ormai nota comunicazione con tutti i dettagli. Nell’attesa rivediamo brevemente il bollettino della Lombardia di ieri, quando i nuovi casi segnalati sono stati 4.003 (regione con più contagi in Italia), con l’aggiunta di 90 morti, un dato quest’ultimo che ha fatto salire il computo dei decessi covid da inizio pandemia a quota 29.799.

Gianmarco Pozzi "Ucciso da 2-3 persone"/ La sorella: "Troppe cose che non quadrano"

Nel frattempo continua a crescere anche il numero dei posti letti occupati negli ospedali regionali, a cominciare dalle terapie intensive, dove troviamo al momento 806 ricoverati, +15 rispetto alle 24 ore precedenti. In degenza normale, invece, il dato è passato da 7.682 di sabato a 7.732 di domenica, esattamente 50 in più. Milano è sempre la provincia con più casi (1.094), ma ancora una volta è Brescia a preoccupare, con 902 casi, seguita da Monza a 470.

Ilenia Fabbri, interrogatorio Claudio Nanni/ Barbieri “Disse di far sparire il corpo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 MARZO, È CAOS VACCINI

Intanto non si placa la polemica per i vaccini in Lombardia, alla luce anche delle parole di ieri di Letizia Moratti che ha attaccato Aria spa, la società che gestisce il sistema di prenotazioni. Problemi che si sono verificati in particolare in quel della Fiera di Cremona, ieri praticamente deserta, e a Crema, dove si sono invece presentate più persone di quelle programmate. “Se qualcosa non funziona – ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini – si cambia. L’abbiamo visto a livello nazionale: Arcuri è cambiato, la Protezione civile e il Cts sono cambiati”. Così invece il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Degli Angeli, “l’ennesimo flop di Aria Spa – le sue parole, riportate da TgCom24.it – SalviniFontana e la sua maggioranza chiedano scusa ai lombardi”.

LEGGI ANCHE:

Flick “si indaga sui costumi, non più sui fatti”/ “Crisi processi colpa Tangentopoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA