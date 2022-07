BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 LUGLIO/ Calo Rt, “il picco è superato”

ATTESO BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 24 LUGLIO

Come ormai da abitudine degli ultimi anni, siamo in attesa del nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, domenica 24 luglio. Per comprendere meglio l’andamento dei contagi nell’ultimo periodo, che fortunatamente sembrano essere nella loro fase di discesa, però, è utile recuperare il bollettino della giornata di ieri, sabato 23. Il primo calo importante registrato è quello del valore RT, che scende al 18,03%, con quasi un punto percentuale in meno rispetto alla giornata precedente.

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, sabato, registrava 8.675 positivi, a fronte di 48.124 tamponi registrati in un giorno. Da inizio pandemia ad oggi, i contagi totali nella regione Lombardia sono stati 3.315.563. Parlando dei decessi per coronavirus, ieri sono stati 34, mentre venerdì erano stati 31. Anche a livello ospedaliero la situazione sembra essere positiva e in calo, con 34 ricoveri in meno registrati rispetto a venerdì (per un totale di 1.490), mentre aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva che sono attualmente 48 (7 in più rispetto a venerdì).

CORONAVIRUS LOMBARDIA: SECONDO L’ESPERTO “SUPERATO IL PICCO”

In merito alla situazione epidemiologica, registrata dal bollettino coronavirus della regione Lombardia, si è espresso Giuseppe De Nicolao, professore di Analisi dei dati all’Università di Pavia. Secondo il professore “siamo arrivati al picco, e forse lo abbiamo superato”. Tuttavia, è anche importante capire la velocità con cui “andrà avanti la discesa della curva”, nella speranza che “non arrivino nuove varianti a complicare il quadro attuale”.

Infatti, l’arrivo della variante Omicron 5 aveva fatto aumentare leggermente tutti i valori registrati dal bollettino coronavirus della regione Lombardia, ma nonostante l’alta contagiosità di questa variante, ora la situazione sembra essersi attestata nella maggior parte dei comuni lombardi. Ad indicare questo calo è anche l’indice RT che, finalmente, torna a scendere, seppur non consenta ancora di abbassare completamente la guardia. Tuttavia, continua il professor De Nicolao, “sul fronte dei ricoverati al momento non si intravede un calo”, ed avvisa che “a livello italiano i decessi sono ancora alti e lo saranno per un po’”. Riguardo agli scenari futuri sul coronavirus, secondo De Nicolao è importante “capire se e come le probabili varianti che emergeranno siano capaci di reinfettare una popolazione che è stata in larga misura già contagiata”.

