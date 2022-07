Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 luglio/ -17 ricoveri, positività 19.2%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in regione Lombardia grazie al bollettino coronavirus dedicato di oggi, sabato 23 luglio 2022. La Lombardia, così come quasi tutto il resto d’Italia, sta vivendo una fase di “ritirata” del virus, o per lo meno questo sembrano raccontare i dati giornalieri sul covid, a cominciare dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 8.915 a fronte di 46.333 test anti covid analizzati.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 luglio/ Positività in calo, -45 ricoveri

L’incidenza dei positivi sul numero di tamponi, il tasso di positività, è stato pari al 19.2 per cento, mentre, per quanto riguarda la situazione vittime, anche ieri si sono purtroppo registrati dei decessi per covid in Lombardia, precisamente altri 31, per un totale da inizio pandemia pari a 41.258 morti per coronavirus, un numero che resta elevatissimo. Infine il consueto sguardo sulla situazione ospedaliera, che durante questa ondata non ha registrato picchi critici: i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi solo 41, mentre in area medica il dato segna quota 1.524, per una doppia variazione pari a -1 e -16.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 LUGLIO/ +8.915 casi, 31 morti e ricoveri in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 LUGLIO: GUARITO DAL COVID L’ARCIVESCOVO DELPINI

E a proposito di coronavirus e di Lombardia, giungono buone notizie in merito all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che negli scorsi giorni era stato colpito proprio dal covid. Nella giornata di ieri è giunta la piacevole notizia in merito al fatto che il massimo rappresentante della Chiesa meneghina sia guarito dal virus, così come fatto sapere dalla curia attraverso una nota diramata nella giornata di giovedì 21 luglio.

L’arcivescovo Mario Delpini ha trascorso come da prassi un periodo di isolamento senza dei particolari sintomi dopo di che, trascorsi i termini, si è sottoposto ad un tampone anti covid che è risultato negativo. Delpini aveva comunicato la sua positività lo scorso 10 luglio dopo un tampone a cui si era sottoposto prima di un viaggio in Camerun, viaggio che è stato ovviamente rimandato a data da destinarsi. La curia aveva fatto sapere che lo stesso era stato pensato “come momento di incontro con i missionari fidei donum della Diocesi e con le loro comunità”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 22 LUGLIO/ 71.075 casi 155 morti: dati Ministero Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA