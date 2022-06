Bollettino Coronavirus Lombardia, 27 giugno 2022/ Dati: tasso di positività al 22,6%

Si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, lunedì 27 giugno 2022, che fornisce una panoramica puntuale e aggiornata circa la pandemia di Covid-19 sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi casi di positività rilevati e alla pressione esercitata dai malati di SARS-CoV-2 sulle strutture nosocomiali. Volgendo lo sguardo ai dati del bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, sono stati in totale 6.941 i nuovi casi giornalieri registrati in Lombardia, con 30.714 tamponi processati fra molecolari e antigenici e un tasso di positività del 22,6%.

Per ciò che concerne le vittime, esse sono state 14, per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a toccare quota 40.787 decessi. Per ciò che riguarda lo scenario ospedaliero, i pazienti ricoverati nei reparti d’area medica sono 741 (+26 rispetto a sabato), mentre nelle terapie intensive vi sono 15 degenti (dato invariato, se confrontato a quello di due giorni orsono).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, ci soffermiamo sul numero dei casi, che è tornato a salire sopra quota 50mila contagi e “continuerà a farlo, ma c’è un fenomeno di sottostima importante: i casi effettivi sono almeno il doppio, se non il triplo”, come ha dichiarato in un’intervista a “Timeline” su Sky Tg24 l’immunologo dell’Università Statale di Milano, Sergio Abrignani.

Il problema, ha aggiunto l’esperto, “è che il virus ha generato una variante altamente infettiva, la più infettiva di tutte e che più di ogni altra sfugge al vaccino originario. Un fenomeno che ha allargato il bacino degli infettabili, visto che anche chi ha effettuato il booster è protetto solo al 60% dall’infezione. In un momento in cui, giustamente, si è deciso di accettare la prospettiva di avere più casi in cambio di una vita quasi normale, un quadro come questo diventa inevitabile. La pandemia non è finita anche se è finita l’emergenza. Al momento in Italia si contano tra 1.500 e 2.000 morti al mese, ma se tutti si vaccinassero e se i fragili e gli over 70-80 facessero la quarta dose, questo numero si dimezzerebbe”.

