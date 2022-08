Bollettino coronavirus Lombardia 29 agosto/ Ricoverati in ribasso

Appuntamento nel pomeriggio per conoscere il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, lunedì 29 agosto 2022. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 2.366 nuovi casi positivi su 16.822 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di casi positivi è stabile al 14%. Purtroppo sono stati registrati 15 nuovi decessi: totale di 42.204 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. In calo i ricoverati: -1 paziente in terapia intensiva e 13 pazienti negli altri reparti Covid.

Bollettino vaccini Covid oggi 29 agosto 2022/ Quarta dose al 16,32%: il nodo varianti

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia riportati dal bollettino coronavirus della Lombardia odierno: a Milano 623 nuovi casi, a Bergamo 245 nuovi casi, a Brescia 361 nuovi casi, a Como 147 nuovi casi, a Cremona 78 nuovi casi, a Lecco 90 nuovi casi, a Lodi 58 nuovi casi, a Mantova 102 nuovi casi, a Monza e Brianza 200 nuovi casi, a Pavia 162 nuovi casi, a Sondrio 57 nuovi casi e a Varese 196 nuovi casi.

Bollettino Coronavirus Italia 29 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività al 15%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, registriamo le nuove dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco. Il docente di Igiene all’università Statale di Milano ha parlato ai microfoni dell’Adnkronos sul sequenziamento del virus influenzale H3n2, meglio noto come ‘influenza australiana’. L’esperto non si è detto sorpreso: “Il nostro sistema di sorveglianza è ormai molto sensibile ed è in grado di rilevare i casi sporadici in largo anticipo sulla stagione. Casi che ci sono sempre stati e che noi ormai siamo in grado di verificare”. Fabrizio Pregliasco ha poi aggiunto: “C’è oggi una più grande capacità di laboratorio che permette di individuare i casi sporadici che, però, non rappresentano l’avvio della stagione influenzale ma solo il mantenimento della catena di contagio di un virus che gira il mondo e che noi, rispetto, al passato, ormai possiamo monitorare”.

LEGGI ANCHE:

Bollettino Coronavirus Lombardia 28 agosto/ Dati: +2.366 casi, 15 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA