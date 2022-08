BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Dati 28 agosto: tasso positivi al 14,1%, 22 t.i.

I DATI DEL BOLLETTINO CORONAVIRUS IN LOMBARDIA

Come sempre nel pomeriggio della domenica sarà il Ministero della Salute a pubblicare direttamente il bollettino coronavirus della Lombardia, stante la pausa nei weekend del servizio regionale di aggiornamento online (ma i dati come sempre vengono inviate dalle strutture sanitarie al Ministero come da inizio pandemia, ndr). Verso le ore 17 dunque appuntamento con i nuovi dati aggiornati sul fronte Covid-19, comunque in trend tutt’altro che emergenziale come da ormai fine luglio-inizio agosto a questa parte.

Nella giornata di ieri, con l’ultimo bollettino coronavirus disponibile, i contagi in Lombardia ravvisati nelle ultime 24 ore erano stati 2.973, a fronte di 21.037 tamponi effettuati. Il tasso di positività si è così fermato al 14,1%, in calo netto rispetto al 14,5% di venerdì: le vittime positive al Covid sono stati purtroppo 17 (42.172 i morti totali da inizio pandemia) mentre si confermano stabili i ricoveri nelle aree ospedaliere. 22 ancora le terapie intensive occupate, mentre i ricoveri in ambito Covid senza sintomi gravi passano a 686, 22 in meno del bollettino precedente.

CONTAGI E PROVINCE: COSA DICE IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi 28 agosto 2022 con il nuovo bollettino coronavirus con tutti gli aggiornamenti sulla Lombardia, la situazione lasciata ieri in merito alla distribuzione dei contagi a livello provinciale vede crescere lievemente rispetto agli scorsi giorni il tasso di positività in Brianza, nell’area di Varese e in provincia di Como. Questa infatti la situazione che si delinea al giorno d’oggi per l’espansione del contagio da coronavirus in Regione Lombardia:

a Milano sono stati segnalati 846 contagi, a Bergamo 288, a Brescia 448, a Como 181, a Cremona 103, a Lecco 113, a Lodi 70, a Mantova 141, a Monza e Brianza 228, a Pavia 181, a Sondrio 62 e a Varese 262. In nessun caso però è stato segnalato una particolare allerta per la situazione negli ospedali delle singole zone regionali, con una resilienza dei posti ospedalieri ben più tranquilla delle scorse ondate Covid.

