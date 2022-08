Bollettino coronavirus Lombardia 30 agosto/ Suter: “non sarà autunno semplice”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Nel pomeriggio di oggi, puntuale come è sempre stato attorno alle 17, verrà pubblicato il nuovo aggiornamento del bollettino coronavirus da parte della Regione Lombardia e del Ministero della Salute. Appuntamento al pomeriggio, dunque, per conoscere gli sviluppi della situazione pandemica all’interno della regione, mentre per ora potrebbe essere utile recuperare i dati del bollettino coronavirus di ieri per tracciare un disegno più chiaro.

Nella giornata di ieri si sono registrati 1.042 nuovi positivi, a fronte di 7.747 tamponi processati in 24 ore. Cala, dunque, il tasso di positività, che nella giornata di ieri si attestava al 13,4% (mentre domenica era a quota 14%). Purtroppo, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, ha registrato anche 14 decessi (portando il totale delle vittime a quota 42.218 da inizio pandemia). Positiva, infine, la pressione ospedaliera, senza nuovi ingressi in terapia intensiva (21 pazienti stabili ricoverati) e –6 in reparti ordinari (per un totale di 667). Dal punto di vista delle province, Milano continua a trainare i contagi (312 positivi, di cui 150 in città), seguita da Brescia (188) e da Monza e Brianza (125).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, SUTER: “NON SARÀ AUTUNNO SEMPLICE”

Nel frattempo che aspettiamo il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus della regione Lombardia, recuperiamo i preziosi ed utili consigli e pareri degli esperti. Questa volta, a parlare, è l’infettivologo bergamasco Fredy Suter, primario emerito dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Innanzitutto, per Suter l’autunno che ci si prospetta “non sarà semplice”, perché “si profilano delle varianti che potrebbero essere più aggressive ed infettive delle precedenti”.

Ultimamente, soprattutto grazie al bollettino coronavirus della Lombardia, ma anche dell’Italia, abbiamo assistito ad una diminuzione dei contagi, ma per Suter “i morti sono sempre stati tanti al giorno, il covid non è così innocuo”, ma ora la pressione, “anche mediatica”, si è ridotta e sembra che il virus non sia più un problema di cui curarsi. Passando, poi, alla questione mascherine, l’infettivologo si dice “favorevole al fatto che si debba continuare ad utilizzarla anche nelle scuole che stanno per riaprire”. Conclude sottolineando come “la vaccinazione resta il cardine indiscusso e indiscutibile per sconfiggere la malattia”.

