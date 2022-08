Bollettino coronavirus Lombardia 31 agosto/ ISS: “Il virus è meno letale”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 31 agosto, dovrebbe arrivare l’aggiornamento del bollettino coronavirus per la Regione Lombardia, con il numero dei nuovi contagi e dei decessi all’interno del territorio regionale. L’andamento altalenante della pandemia non ci permette di tracciare un disegno del suo andamento nei prossimi giorni, ma per capire meglio potrebbe essere utile recuperare il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, martedì 30.

Bollettino vaccini Covid oggi 31 agosto 2022/ +22mila dosi in 24 ore

Ieri in regione sono stati registrati 4.875 nuovi contagi, a fronte di 31.660 tamponi processati. Dati che si traducono in un tasso di positività del 15,3% (pari ad un aumento del 1,9% rispetto alla giornata di lunedì, che era pari al 13,4%). Fortunatamente, dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, i decessi sembrano essere in calo, attestandosi a quota 7. Ottima la pressione ospedaliera, senza nuovi ingressi in terapia intensiva, e con –8 accessi ai reparti ordinari. Guardando, infine, alla situazione all’interno delle province, risulta essere sempre Milano a trainare i contagi con 1448 casi (dei quali 488 in città), seguita da Brescia con 628 casi e da Bergamo con 470 contagi.

Bollettino coronavirus Italia 31 agosto/ Speranza: "nuovi vaccini a metà settembre"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, ISS: “VIRUS MENO LETALE”

Mentre aspettiamo che il Ministero della Salute aggiorni il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati dei contagi odierni, guardiamo un attimo agli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione epidemiologica nel nostro paese. L’Istituto Superiore della Sanità nella giornata di ieri ha fatto il punto sui dati registrati nelle ultime settimane, attentando che la letalità del virus sta diminuendo in misura piuttosto marcata.

Nel monitoraggio dell’ISS di ieri, infatti, si attesta una diminuzione del Case fatality rate (Cfr), ovvero l’indicatore della letalità del coronavirus. Secondo l’ISS il Cfr rilevato a giugno 2022 è dello 0,1%, mentre ad inizio pandemia si attestava al 19,6%. Similmente, già a gennaio 2021 il Cfr era diminuito in modo piuttosto ampio, passando al 2,4%, mentre a gennaio 2022 si attestava a quota 0,2%. In Europa il Cfr risulta essere ancora più basso che in Italia, afferma l’ISS, ed è una differenza in larga parte dovuta all’anzianità della popolazione italiana (più elevata che nella maggior parte degli altri paesi) rispetto alla media europea. Nel frattempo, anche il bollettino coronavirus della Lombardia sembra segnare una diminuzione importante dei decessi, ma attenderemo l’aggiornamento odierno per confermarlo.

Ema avvia valutazione vaccini Pfizer "aggiornati"/ Sono efficaci anche contro Omicron

© RIPRODUZIONE RISERVATA