BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 AGOSTO/ Contagi e ricoveri in calo

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Mentre attendiamo che venga pubblicato l’aggiornamento ufficiale al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, che dovrebbe avvenire attorno alle 17 di oggi, venerdì 5 agosto, recuperiamo il bollettino della giornata di ieri, utile per tracciare la curva del trend di contagi. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5.369 nuovi contagi, a fronte di quasi 35 mila tamponi processati. Diminuisce, quindi, leggermente il tasso di positività che passa a 15,4% (mentre nella giornata di mercoledì era stato del 15,5%).

Bollettino vaccini covid oggi 5 agosto/ Circa 50mila somministrazioni in più

Nella giornata di ieri il bollettino coronavirus della Regione Lombardia ha registrato 31 nuovi decessi, portando il totale delle vittime a 41.664 da febbraio 2020. Positiva, infine, la pressione ospedaliera che nella giornata di ieri ha registrato un importante calo. Il totale dei ricoverati in terapia ordinaria era sceso di 54 unità (arrivando a quota 1.294), mentre le terapie intensive hanno registrato –11 ingressi (con un totale di 36). Nella giornata di ieri, a livello provinciale, continuava a guidare la classifica la provincia di Milano, con 1.426 casi, dei quasi 522 in città. Seguivano Bescia con 793 contagi e Bergamo con 575.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 AGOSTO/ RT stabile, decessi in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, ISS “TASSO OCCUPAZIONE IN CALO”

Mentre aspettiamo il quotidiano aggiornamento del bollettino coronavirus della Regione Lombardia, l’Istituto Superiore di Sanità ha emesso il suo report settimanale sull’andamento complessivo dei contagi. A quanto riporta l’ISS “il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scenda al 15,2%”. Dati positivi, che sembrano certificare, oltre al fatto che ci troviamo ormai nella fase di calo dei contagi, superato il picco estivo, che la pressione ospedaliera sta diminuendo significativamente.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 AGOSTO/ +31 morti, -65 ricoverati

Anche a livello globale, l’ISS fa sapere che le infezioni settimanali sono diminuite del 9%, con circa 6,5 milioni di casi. Nel frattempo, però, basandosi sui dati registrati dal bollettino coronavirus delle singole regioni, tra cui anche quello della Lombardia, l’Istituto avvisa anche che “due regioni e province autonome sono classificate a rischio moderato”, mentre “una regione è equiparata a rischio alto per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati”. Le restati 18 regioni e province, invece, risultano essere attualmente classificate a “rischio basso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA