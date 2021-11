Bollettino coronavirus Lombardia 5 novembre/ Casi in rialzo, ma resta zona bianca

Il bollettino coronavirus della Lombardia anche ieri ha segnalato un aumento di casi positivi, ma nonostante ciò i dati della regione guidata da Attilio Fontana sono sotto controllo, da conferma della zona bianca. Giovedì sono stati annotati 745 nuovi infettati su quasi 106 mila tamponi processati, con il tasso di positività allo 0,7%. 15 i nuovi decessi, mentre aumentano i ricoverati: 49 in terapia intensiva e 330 negli altri reparti Covid.

Bollettino coronavirus Italia 5 novembre/ Dati min. Salute: ricoveri in rialzo

Questo il bilancio di nuovi casi per provincia segnalato dal bollettino coronavirus Lombardia: 241 nuovi casi in provincia di Milano, 45 in provincia di Bergamo, 72 in provincia di Brescia, 45 in provincia di Como, 40 in provincia di Cremona, 17 in provincia di Lecco, 20 in provincia di Lodi, 30 in provincia di Mantova, 43 in provincia di Monza e Brianza, 34 in provincia di Pavia, 16 in provincia di Sondrio, 99 in provincia di Varese.

QUARTA ONDATA COVID/ Allarme Oms-Ema: “Europa epicentro, rischio 500mila morti”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Lombardia odierno, registriamo le nuove dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, uno dei massimi esperti della Regione guidata da Fontana. Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, il virologo dell’Università Statale di Milano ha promosso la vaccinazione dei bambini, soprattutto in questa fase epidemiologica di diffusione del virus e con questa variante Delta che coinvolge molto di più i piccoli: «In questa fase la vaccinazione potrebbe soprattutto contribuire ad una normalizzazione, intanto, della loro socialità ma anche dell’attività scolastica, che è l’elemento che ci interessa di più. Davvero qui è in gioco il riuscire a schiacciare il più possibile la diffusione del virus riducendo il numero di soggetti suscettibili».

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 5 novembre/ 90.4 mln di inoculazioni, immuni 44.9

© RIPRODUZIONE RISERVATA