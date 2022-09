Bollettino coronavirus Lombardia 5 settembre/ Sileri: “andiamo verso l’endemia”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Nella giornata di oggi, verso le 17, verrà aggiornato come di consueto il bollettino coronavirus della Regione Lombardia a cura del Ministero della Salute con tutti i dati relativi all’emergenza sanitaria sul territorio. Mentre aspettiamo l’aggiornamento di oggi, però, potrebbe essere utile recuperare i dati di ieri per capire come stia procedendo la pandemia sul territorio regionale ed italiano. Nella giornata di ieri i nuovi contagi registrati sono stati 1.863 a fronte di 17.442 tamponi processati dal sistema sanitario.

Purtroppo, il bollettino coronavirus della Lombardia ieri ha registrato anche 7 nuovi decessi, portando il totale delle vittime a quota 42.291. Ottimo, infine, i dati sulla pressione ospedaliera rimangono piuttosto positivi con 0 ricoveri in terapia intensiva e –17 in terapia ordinaria. Dal punto di vista delle province, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri posiziona sempre Milano al primo posto per i nuovi contagi, con 543 casi, seguita da Brescia (273), Bergamo (187), Monza (136), Varese (129), Como (110), Pavia (107), Mantova (96), Cremona (73), Lecco (59), Lodi (49) e Sondrio (52).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, SILERI: “ANDIAMO VERSO ENDEMIA”

Mentre attendiamo gli odierni dati del bollettino coronavirus della Lombardia che dovrebbe arrivare verso le 17, buttiamo un occhio alle opinioni di esperti e persone influenti che si susseguono rapide tra un bollettino e l’altro ogni giorno. In particolare, oggi recuperiamo il parere di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, che ha parlato con La Stampa. Secondo lui d’ora in poi non si parlerà più di ondate covid, ma di “oscillazioni”, ricordando che sono del tutto normali nell’ambito del “virus influenzali”.

“Andiamo verso l’endemia”, afferma Sileri forte dei dati del bollettino coronavirus della Lombardia e dell’Italia, “siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di una comune influenza”. Tuttavia, ricorda anche che si tratta “della peggiore di tutte le influenze” ed è quindi necessario che “alcuni soggetti continuino a proteggersi”. In particolare, ricorda il sottosegretario, “i soggetti fragili e quelli che hanno più di 60 anni restano i più esposti ad ammalarsi con il rischio di ricovero”, e sono proprio loro che potrebbero, dunque, mettere “sotto stress gli ospedali, bisogna evitarlo con il vaccino”.











