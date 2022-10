Bollettino coronavirus Lombardia 7 ottobre/ Torna a crescere il tasso di positività

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Attorno alle 17 di oggi pomeriggio dovrebbe arrivare il consueto appuntamento con il bollettino coronavirus della Regione Lombardia che tiene conto dei contagi, dei decessi e delle ospedalizzazioni all’interno del territorio regionale. Aggiornato quotidianamente dal Ministero della Salute, aiuta a tenere conto dell’andamento della pandemia sul nostro territorio. Mentre attendiamo il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, recuperiamo i dati pubblicati ieri, giovedì 6 ottobre, che ci aiutano a tenere traccia degli ultimi sviluppi.

Monitoraggio Iss, contagi covid +51.9%/ Crescono anche i ricoveri, decessi in calo

Ieri il bollettino ha attestato, in regione, la presenza di 9.124 nuovi contagi, individuati grazie all’analisi di 40.423 tamponi. Questi due dati si traducono, purtroppo, in un tasso di positività che nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri si attestava al 22,5%, in netto aumento rispetto alla giornata di giovedì che si attestava a quota 20,7%, in linea con il dato di mercoledì. Insomma, in regione come nel resto d’Italia, sembra che il coronavirus stia tornando a crescere in maniera piuttosto importante, ma questo non dovrebbe preoccupare eccessivamente perché per ora sembra che i ricoveri siano ancora sotto controllo.

Bollettino coronavirus Italia 7 ottobre/ Sebastiani: "Tornino le mascherine a scuola"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I CONTAGI NELLE PROVINCE

Insomma, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri sembra aver attestato un generale aumento dei contagi, che tuttavia non dovrebbero ancora preoccupare eccessivamente. Continuando a recuperare i dati, purtroppo ieri si sono registrati anche 16 nuovi decessi, che portano il totale a 42.610 da inizio pandemia. Dal punto di vista degli ospedali rimane piuttosto positivo il numero di ricoveri in terapia intensiva, che ieri hanno registrato una diminuzione di 2 (portando il totale a 13 pazienti).

Le aree non critiche, invece, nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, hanno registrato 31 nuovi ingressi, per un totale di 817 persone attualmente ricoverate. In generale, continua ad essere Milano a trainare i contagi in regione, con 2.359 casi registrati nella giornata di ieri. Seguono, invece: Brescia con 1.282, Bergamo 876, Como 787, Monza 847, Varese 849, Pavia 432, Lecco 379, Cremona 287, Sondrio 291, Mantova 328, Lodi 199. Attenderemo il bollettino aggiornato ad oggi per capire se effettivamente siamo sempre più vicini ad una nuova, importante, ondata, o se si tratta solamente di un’onda momentanea.

CORONAVIRUS LOMBARDIA BOLLETTINO 6 OTTOBRE/ 16 morti, 9124 casi, -2 terapie intensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA