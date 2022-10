Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 6 ottobre/ Aumentano ricoveri ordinari

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI IERI

Come ogni pomeriggio, anche oggi giovedì 6 ottobre la Regione Lombardia renderà noto il bollettino Coronavirus con i dati sui contagi, i decessi e la distribuzione dei nuovi casi su tutte le province. Il bollettino Coronavirus di ieri ha individuato 8.498 nuovi casi di contagi da covid su più di 41mila test analizzati tra molecolari e antigenici. Si è registrata quindi una leggera flessione del tasso di positività della Regione, pari a ieri al 20,7% in linea con i dati riscontrati a livello nazionale.

Nella Regione Lombardia, il bollettino coronavirus di ieri ha annotato 4 nuovi decessi, per un totale 42.594 vittime dall’inizio della pandemia a febbraio 2020. La pressione sulle terapie intensive ieri è stata stabile, con 0 ingressi e un totale di 15 pazienti ancora ricoverati. Il bollettino ha invece evidenziato un aumento di 55 pazienti negli altri reparti covid, dove al momento si trovano 786 cittadini. Guardando invece alla distribuzione dei contagi nelle province della Regione, ecco cosa hanno mostrato i dati di ieri: Milano: 2.179 nuovi casi di positività di cui 793 a Milano città; Bergamo: 812; Brescia: 1.200; Como: 790; Cremona: 282; Lecco: 328; Lodi: 152; Mantova: 288; Monza e Brianza: 740; Pavia: 385; Sondrio: 275; Varese: 855.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: AUMENTANO RICOVERI ORDINARI

Come conferma il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, non soltanto nella Regione Lombardia ma in tutta Italia “siamo di fronte a una ripresa moderata della circolazione virale visto che nella metà di settembre avevamo circa 15 mila casi al giorno, adesso siamo quasi a 36 mila” come ha affermato nel corso di un intervento al Forum sistema salute alla stazione Leopolda. Gimbe conferma l’improvviso incremento nei ricoveri ordinari, che a livello nazionale hanno raggiunto un +31,8% e un calo dell’8,5% dei decessi.

La Fondazione Gimbe rinnova anche la richiesta al nuovo Governo di rendere pubbliche le indicazioni per gestire e contenere la pandemia nella stagione autunnale e invernale che sarebbe “stato ingiustificatamente bloccato, dimostrando che in questa fase di transizione istituzionale l’opportunismo politico prevale sulla tutela della salute pubblica – accusa Nino Cartabellotta, come riporta SkyTg24 – E nell’attesa che il nuovo Esecutivo sia pienamente operativo, si sta concretizzando il rischio già paventato dalla Fondazione Gimbe: l’ennesima corsa all’inseguimento del virus che compromette la salute e la vita delle persone più fragili e ritarda l’assistenza sanitaria per i pazienti con altre patologie”.











