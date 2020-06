Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 20 giugno

Come ogni giorno anche oggi verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, con i dati sull’epidemia aggiornati al 20 giugno. Quella di ieri è stata un’altra giornata positiva per quella che resta l’ultima regione infetta del nostro paese. I principali indicatori si sono infatti mostrati tutti in ribasso, leggasi i nuovi contagi, le vittime e le persone al momento positive. Le vittime sono state ad esempio “solo” 18, esattamente la metà (erano 36), rispetto a giovedì. Calano anche i nuovi positivi, 157 vs 216, con un rapporto fra positivi e numero di tamponi effettuati pari all’1.5% (era dell’1.9% durante la precedente rilevazione). I ricoverati in terapia intensiva sono invece 60, stabili, mentre dagli altri reparti sono stati dimessi ben 136 pazienti covid. In Lombardia vi sono al momento 14.045 persone positive, per un totale da quando è scoppiata l’emergenza di 92.675 infetti. “La Lombardia – le parole dell’epidemiologo Vittorio Demicheli sull’andamento contagi in regione – sta distinguendo tra nuovi contagi e positivi esito di screening, cosa anche ancora il sistema nazionale non fa. In Lombardia più della metà dei nuovi casi derivano da positività riscontrate dopo test sierologici, che sono sempre più diffusi”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA “VECCHI CONTAGI”

Ciò significa che stiamo parlando di “vecchi contagi”: “Vuol dire che per occorrenza nel tempo sono vecchi contagi – ha sottolineato Demicheli – inoltre si tratta di casi debolmente positivi quindi per quanto concerne la trasmissibilità molto probabilmente, e per questo sollecitiamo un intervento dell’autorità, avendo una bassa carica virale non sono in grado di trasmettere l’infezione”. Intanto nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il governatore Attilio Fontana, che citando un rapporto della Fondazione The Bridge, che ha analizzato la gestione dell’epidemia regione per regione, ha commentato: “Dopo la stagione del fango, è iniziata la stagione della verità”. Secondo il report suddetto “la Lombardia ha svolto correttamente il suo compito”. Infine il commento del virologo della Statale di Milano, Pregliasco, che in merito ad un recente studio secondo cui il 69.1% dei soggetti covid lombardi con meno di 60 anni non ha sviluppato sintomi, ha detto: “Finalmente si sta chiarendo il quadro di Covid-19, e in particolare quella zona grigia composta da soggetti asintomatici o paucisintomatici. Covid-19 si sta rivelando una malattia molto variegata”.

