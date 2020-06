Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 19 giugno

Anche nella giornata odierna, venerdì 19 giugno, verrà emesso il consueto bollettino della regione Lombardia riguardante l’epidemia di coronavirus. Negli ultimi giorni la curva epidemiologica sta mostrando dei dati molto altalenanti, quasi come fosse un ottovolante, con i contagi che continuano a salire e crescere a giorni alterni. Dopo la discesa di mercoledì, ieri c’è stata una nuova impennata del virus, con 216 nuovi casi di infezione registrati in 24 ore e l’aggiunta di 36 vittime. Il totale degli infetti da inizio pandemia è salito a quota 92.518, mentre i decessi lombardi sono allo stato attuale 16.516. In Lombardia vi sono al momento 14.647 persone con il covid, ma di queste solamente 60 sono ricoverate in terapie intensiva. 1.673 invece gli altri pazienti, mentre 12.914 sono le persone in isolamento domiciliare. Milano resta la provincia più contagiata, con 52 casi in più (24.018 dallo scorso 21 febbraio), seguita da Brescia a quota 15.394 e da Bergamo a 14.033.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA DENUNCIA DELLA CARITAS AMBROSIANA

Numeri difficili da spiegare, e nessuno al momento ha azzardato delle conclusioni. La cosa certa è che il virus sembrerebbe meno aggressivo rispetto a qualche settimana fa, e che gli ospedali siano molto meno allo stremo, riuscendo a gestire meglio i vari casi in arrivo. Nel frattempo è giunta la denuncia dalla Caritas Ambrosiana, che attraverso un report ha sottolineato la drammatica crescita di persone che stanno chiedendo dei pasti e del cibo da quando è scoppiata la pandemia e la conseguente crisi sanitaria: “le persone che usufruiscono degli aiuti alimentari offerti dalla Caritas sono aumentate del 25%. Nello stesso periodo la quantità di cibo distribuito è cresciuta del 50%. Ad oggi ricevono sostegno alimentare 16.500 famiglie in diocesi, 5mila solo nella città di Milano”. Ogni giorno sono distribuiti 5 quintali e mezzo di alimenti, e nel contempo è stato raddoppiato il Fondo diocesano di assistenza, 700mila euro per il prossimo trimestre.





