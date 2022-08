Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 agosto/ Positività 15.9%, ricoveri -34

Facciamo il punto sulla situazione covid in Regione Lombardia con il bollettino coronavirus dedicato di oggi, lunedì 1 agosto 2022. La nuova comunicazione verrà resa pubblica dagli organi preposti come sempre nel pomeriggio odierno, nell’attesa, andiamo a dare una letta veloce al bollettino coronavirus Lombardia della giornata di ieri, a cominciare dal numero dei nuovi contagiati, leggasi 4.549 e dato che si conferma in forte calo da un paio di settimane a questa parte.

I tamponi processati sono stati in totale 28.565, sia antigenici rapidi quanto molecolari (positività 15.9%), mentre il numero delle vittime è stato ieri pari a 24, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 41.559 decessi per il covid. Per quanto riguarda infine la situazione ospedaliera, situazione sotto controllo in Lombardia, visto che in terapia intensiva vi sono al momento 51 ricoverati, e altri 1.416 in area medica, il che significa che rispetto al precedente bollettino si è verificata una doppia variazione pari a -2 e -32.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 AGOSTO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

Nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi, membro della task force anti covid di Regione Lombardia, e docente di virologia alla Statale di Milano. Parlando con i microfoni dell’Adnkronos l’autorevole voce della pandemia ha spiegato: “Direi che siamo al vertice della curva di crescita” dei casi di Covid-19 “forse in una fase di stasi ma la prossima settimana sperabilmente avremo una decrescita. Purtroppo abbiamo imparato che i parametri più brutti, in particolare quello della mortalità, sono sempre in ritardo di una quindicina di giorni, e in proposito voglio sottolineare il fatto che questo dato ribadisce che il virus c’entra con queste morti, laddove molti negazionisti sostengono che sono persone morte ‘con Covid’ e non ‘per Covid’. Se fossero morti ‘con Covid’ non avremmo dovuto vedere un ritardo casi-morti, che è invece evidente”.

Quindi il camice bianco meneghino ha aggiunto: “Il mese di agosto va verso il meglio. Era ovvio che la nuova variante (BA.2.75 ndr), arrivasse anche in Italia per le sue caratteristiche di diffusività, e come abbiamo visto anche per Omicron potrebbe essere protagonista di una ondata successiva nel prossimo futuro.











