Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 luglio/ 26 morti, positività del 15.6%

Appuntamento con il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. In attesa dei dati aggiornati di oggi, 31 luglio 2022, che verranno resi noti nel pomeriggio, come di consueto dopo le ore 17:00, vediamo qual era la situazione di ieri a Milano e province limitrofe. Grazie ai numeri abbiamo infatti la possibilità di capire come sta evolvendo la curva dei contagi in regione, dall’inizio della pandemia la più colpita d’Italia e proprio quella in cui il Covid ha conosciuto il suo massimo sviluppo.

Vediamo dunque i numeri di ieri, 30 luglio, per quanto riguarda i contagi in Lombardia. Nelle 24 ore precedenti all’emissione del bollettino, i numeri parlavano di 6.146 nuovi contagi registrati in Lombardia. Dunque meno del giorno precedente, quando invece se ne erano registrati 6847. I tamponi analizzati sono stati 39.372. Il tasso di positività si attesta dunque al 15.6%, scendendo rispetto al giorno precedente: venerdì il bollettino parlava di un 17.3%.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 LUGLIO: IL REPORT OSPEDALIERO

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia ci dà dunque dati importanti su quelli che sono i numeri dei nuovi contagi ma non solo. Tante le variabili scandagliate, come quella sui decessi. I morti con Coronavirus sono stati 26 nel bollettino del 30 luglio. I ricoverati negli ospedali nell’ultimo bollettino erano 1.448, 55 in meno rispetto al giorno precedenti. Quelli in terapia intensiva sono invece 53, uno in più rispetto a venerdì. A riferirlo è stata la stessa Regione Lombardia nel bollettino quotidiano. Scendono dunque i ricoverati ma aumenta di un’unità il numero di ricoverati in terapia intensiva.

Vediamo nel dettaglio i numeri nelle rispettive province della Lombardia. I dati ci dicono che in provincia di Milano i nuovi positivi sono 1729. A Bergamo 708, a Brescia 865, a Como 322, a Cremona 310, a Lecco 151, a Lodi 186, a Mantova 322, a Monza e Brianza 468, a Pavia 417, a Sondrio 91 e a Varese 431. Il bollettino coronavirus Lombardia di venerdì ci parlava di altri 6.847 di positivi per un tasso di positività del 17.3%. I tamponi analizzati, tra molecolari e rapidi, sono stati infatti 39.578 nelle 24 ore precedenti al bollettino del 29 luglio.











