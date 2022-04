Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 aprile/ -2 in T.I., positività 12.1%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì uno aprile 2022. Inizia un nuovo corso per la regione dopo la fine dello stato di emergenza, ma questo nuovo periodo non deve essere associato ad un “liberi tutti”, tutt’altro. I contagi covid sono ancora alti e ciò significa che il virus sta circolando in maniera ancora importante fra la popolazione, di conseguenza, bisognerà mantenere la guardia ancora altissima, almeno fino al prossimo autunno, quando quello che accadrà sarà un vero e proprio dilemma.

Del resto i casi covid sono ancora a livelli molto alti, come confermato anche dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i contagi sono stati in totale 9.141 su 75.124 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 12.1 per cento. Negli ospedali, invece, troviamo al momento 41 ricoverati gravi in terapia intensiva, e altri 1.040 in area medica, per una doppia variazione rispetto al report di ieri pari a -2 e +4 allettati. Infine, in merito ai decessi da covid, ieri la “casella” ha segnato quota 43, per un totale da inizio pandemia pari a 39.261 morti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 APRILE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, virologo direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi e docente della Statale di Milano, nonché membro della task force anti covid della Regione Lombardia. Secondo il noto camice bianco bisognerà pazientare ancora un mese prima di poter tornare a vivere serenamente: “Non siamo in una quinta ondata, ma il virus è ancora tra noi e ha rialzato la testa – ha spiegato ieri ai microfoni del quotidiano Repubblica – i contagi saliranno ancora per un po’, Pasqua sarà il banco di prova, ma entro fine maggio ne saremo fuori”.

Quindi Pregliasco ha ricordato: “La variante Omicron 2 è molto più contagiosa, anche più del morbillo e della varicella, e ha una grande capacità di colpire i giovani e i bambini: nella fascia di età tra 5 e 11 anni abbiamo solo il 34% di vaccinati con due dosi. Gli sbalzi termici di questo periodo ci espongono maggiormente ai virus. E a completare il quadro si è aggiunto un abbassamento comprensibile del livello di attenzione. Non è una nuova ondata, è solo un rialzo dei casi. Ne vedremo la fine entro il 31 maggio”.











