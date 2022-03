Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 marzo/ +23 ricoveri, positività 13.1%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia andremo a scoprirlo anche oggi, giovedì 31 marzo, attorno alle ore 17:30 odierne. Sarà il classico appuntamento in cui visioneremo l’andamento del virus in Lombardia, a cominciare dal numero di contagiati, passando dalle vittime, e arrivando fino agli ospedalizzati. Prima di scoprire il nuovo report, rileggiamo brevemente il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 9.749 su 74.311 test anti covid elaborati fra antigenici rapidi e molecolari, il che ha dato come risultante un tasso di positività pari al 13.1 per cento.

Le vittime da coronavirus sono state ieri 23, per un totale di 39.218 decessi dall’inizio della pandemia, infine, per quanto riguarda gli ospedalizzati, nei nosocomi lombardi si registrano al momento 43 ricoverati in terapia intensiva, dato in decrescita di 3 unità, e altri 1.036 in area medica, per un surplus rispetto al precedente bollettino di 26 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 MARZO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E per parlare di coronavirus, non soltanto riguardante la Lombardia, è tornato allo scoperto nella giornata di ieri il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid regionale nonché direttore del Galeazzi di Milano. Intervistato dai microfoni dell’Huffington Post ha spiegato: “Da 15-20 giorni a questa parte abbiamo assistito a una crescita dei contagi che, per fortuna, ha avuto una proporzionalità più bassa rispetto ad altri periodi della pandemia. Oltretutto i dati dei contagi giornalieri sono probabilmente sottostimati: molte persone si auto-testano e i loro casi non vengono conteggiati nel bollettino giornaliero. Era naturale aspettarsi un incremento in quota percentuale di casi impegnativi, di pazienti che necessitano di cure ospedaliere”.

Poi Pregliasco ha aggiunto: “Troppo spesso nei mesi passati è stato detto che il virus si era ‘raffreddorizzato’, così in tanti hanno rinunciato alla terza dose. Certo, è vero che Omicron ha sintomi meno aggressivi, ma affermare che il Covid si fosse del tutto rabbonito non è stata una mossa corretta. Bisogna infatti ricordare che se il virus è diventato meno pesante è anche per merito del vaccino, che funziona e ci preserva dal decorso grave della malattia”.











