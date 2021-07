Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 luglio/ Positività stabile allo 0.3%

Anche oggi giovedì 1 luglio è tempo di aggiornare la situazione pandemica in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus. Appuntamento fissato attorno alle ore 17:30 quando, come da più di 16 mesi a questa parte, scopriremo i nuovi casi, i morti, i ricoveri e via discorrendo, tutti quegli indicatori che ormai fanno parte del nostro quotidiano e che fino a meno di un anno fa ci erano sconosciuti. Partiamo da una breve analisi del bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i contagi emersi sono stati 129 su 32.346 tamponi analizzati, il che significa che il tasso di positività è stato pari allo 0.3%, dato che si conferma quindi buonissimo e stabile.

La regione ha comunicato ieri anche 2 morti, per un computo aggiornato dal 20 febbraio di un anno fa pari a 33.780, mentre negli ospedali, si è registrato un doppio calo nei reparti di terapia intensiva e in degenza normale: nel primo caso si è liberato un posto letto (totale ricoveri 51) mentre nel secondo, abbiamo avuto una decrescita di 30 pazienti, per un totale di 218.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 LUGLIO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

Numeri molto positivi ma fino a quando durerà questa situazione tutto sommato rosea? Sono molti quelli convinti che in autunno ci sarà un colpo di coda del covid, a cominciare dal professore Pregliasco, virologo della Statale di Milano, nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, che interpellato dai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato: “Ci sarà un ‘colpo di coda’ del virus del covid in autunno del 2021 – ha spiegato ieri ai microfoni dell’Adnkronos – sarà importante anche quest’anno – raccomanda il virologo – ricordare la vaccinazione anti-influenzale perché l’influenza rialzerà la testa se non ci sarà più tutta quella stringenza che c’è stata fino ad ora”.

Sui vaccini aggiornati contro le varianti spiega che “sarà difficile averli già in autunno. Secondo me la vaccinazione sarà nel 2022 con la dose di richiamo”, per poi concludere: “E’ da capire secondo l’andamento epidemiologico effettivo della presenza di altre variabili e delle tempistiche registrative perché anche per il vaccino anti-influenzale ogni anno si fa comunque una prassi di verifica, non è automatico che Moderna o Pfizer o altri facciano un vaccino con una composizione diversa e da domani mattina funzioni”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 GIUGNO





