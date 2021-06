Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 giugno/ 0 nuovi contagi in 3 province

E’ giunto il momento di scoprire quanti sono i contagi giornalieri della Lombardia, il classico appuntamento con il bollettino coronavirus aggiornato, in questo caso, a mercoledì 30 giugno 2021. Per l’ultimo giorno del mese scopriremo i nuovi casi, i morti da covid, e la situazione negli ospedali, nell’attesa (il report verrà comunicato come sempre attorno alle ore 17:30 di questa sera), andiamo a rivedere il bollettino di ieri quando sono stati segnalati altri 98 contagi su 30.085 tamponi processati, per un tasso di positività decisamente positivo (gioco di parole che calza a pennello), pari allo 0.3%, un dato ancora più che ottimo.

Negli ospedali regionali si segnalano allo stato attuale 52 pazienti gravi, ricoverati in terapia intensiva, e altri 248 in degenza normale, per un numero di posti letti liberati rispetto alla precedente comunicazione pari a 9 e 2. Infine, a livello provinciale, Milano ha comunicato 38 nuovi contagi fra città e provincia, con Varese a quota 19 e altri 10 in quel della provincia di Brescia (tre le province con zero casi). Una situazione quindi ancora una volta molto positiva per la regione Lombardia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 GIUGNO: PREGLIASCO SULLA VARIANTE DELTA

La Lombardia è riuscita finalmente a rialzare la testa dopo mesi davvero bui, ma c’è preoccupazione per la Variante Delta, l’indiana, che sembra più contagiosa dell’Alfa (l’inglese), anche se non più cattiva. A riguardo il virologo e docente dell’università statale di Milano, membro della task force anti covid della regione Lombardia, Fabriglio Pregliasco, ha spiegato: “Il virus ci metterà un pò più di tempo per diventare benevolo ora sta facendo un colpo di coda con un tentativo finale di continuare a diffondersi e ad oggi la variante Delta ci preoccupa un po’ più di altri, perché è più contagiosa e ha variazioni di manifestazioni cliniche, ad esempio non dà più mancanza di gusto e olfatto”.

Pregliasco ricorda come “sono 700 le mutazioni finora censite, di cui 4 ci inquietano, un’altra decina sono sotto osservazione”, e secondo lo stesso professore non è da escludere che si possano istituire delle mini zone rosse, dei mini lockdown, per contenere i contagi.

