Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 novembre 2021/ Ieri 474 nuovi casi

Appuntamento attorno alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 1 novembre 2021. Dati importanti per comprendere a che punto siamo nel contrasto alla pandemia, tra il ritorno della stagione fredda e il lieve aumento di casi positivi registrato su scala nazionale nel corso degli ultimi giorni.

Come vi abbiamo raccontato, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha registrato 474 nuovi contagiati, con un aumento di 4 decessi rispetto a sabato: totale di 34.159 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Un ricoverato in più in terapia intensiva, per un totale di 45 pazienti, e -8 ricoverati negli altri reparti Covid, per un totale di 294 persone. Questo il bilancio dei nuovi casi per provincia: 134 nuovi casi a Milano, 75 a Varese, 60 a Monza e Brianza, 57 a Brescia, 31 a Bergamo, 26 a Pavia, 22 a Mantova, 18 a Como, 9 a Lecco, 5 a Lodi e 2 a Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia odierno, registriamo nuove importanti dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, l’esperto ha spiegato che stiamo assistendo a un colpo di coda del Covid-19 con piccoli incrementi di casi positivi, ma le misure di precauzione e la campagna vaccinale stanno fornendo buone risposte. Qual è lo scenario che dobbiamo aspettarci? Netto Pregliasco: «Potrebbero esserci delle micro-zone rosse chirurgiche a seguito dell’aumento dei contagi di Covid-19, ma ipotesi di lockdown credo siano una extrema ratio remota». Il virologo ha poi precisato: «Ma gli scenari passati non sono sicuramente riproponibili, grazie a una serie di fattori, primi fra tutti la campagna di vaccinazione e l’atteggiamento di prudenza fin qui adottato. Basti pensare che anche in Inghilterra dove i dati sono altissimi la proporzione dei morti è estremamente più bassa rispetto al passato: questo ci fa ben sperare che si riesca ad assistere le persone che si ammalano senza stressare il servizio sanitari nazionale».

