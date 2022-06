Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 giugno/ Positività 12.6%, -16 ricoverati

Siamo in attesa di scoprire anche oggi, sabato 11 giugno 2022, i nuovi dati riguardanti la pandemia di covid in Lombardia, contenuti nel quotidiano bollettino coronavirus della regione. Quando stiamo per avvicinarci lentamente al giro di boa di questo mese, i contagi non accennano ad aumentare in Lombardia, ricordiamo, la regione che ha registrato più casi e più vittime da quando è scoppiato il covid in Italia, a febbraio di due anni fa.

Morti che purtroppo sono stati segnalati anche nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, esattamente altri 9 decessi, per un totale pari a 40.647 vittime da covid. I contagi di ieri sono invece stati 3.132 a fronte di 24.830 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari, per un tasso di positività pari al 12.6 per cento. Infine la situazione ospedaliera che continua ad essere tranquilla, visto che in terapia intensiva nei vari nosocomi regionali, vi si trovano solamente 20 pazienti, lo stesso identico dato del precedente report, e altre 458 in area medica, per una variazione di -16 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 GIUGNO: CRESCE L’INCIDENZA CASI COVID

Situazione serena in regione Lombardia per quanto riguarda i covid, così come confermato dal bollettino coronavirus dedicato, ma in ogni caso, rispetto ad una settimana fa l’incidenza dei contagi è aumentata. A certificarlo è stato nella giornata di ieri l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, attraverso il consueto monitoraggio sui dati covid.

Nel dettaglio è stato specificato che l’incidenza dei casi da coronavirus è cresciuta in 12 regioni e due province autonome (Trento e Bolzano), a cominciare dalla Lombardia, passando poi da Basilicata, F.V.G., Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, e finendo con Toscana e Veneto. Il valore più alto resta quello della Sardegna dove si sono registrati 308.3 casi ogni 100mila abitanti, con l’Umbria a quota 292 e la Sicilia a 286.6. Il valore nazionale medio è di 222 ogni 100mila abitanti.

