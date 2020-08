Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 11 agosto: nuovi casi dimezzati

Nessun nuovo decesso e nuovi contagi dimezzati: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, appuntamento attorno alle ore 17.00 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi. Come vi abbiamo raccontato, il bilancio dei decessi per Covid-19 è rimasto fermo a 16.833 vittime, mentre sono stati annotati 31 nuovi casi positivi, più della metà rispetto a domenica: di questi 61, 6 debolmente positivi e 1 individuato a seguito di test sierologici. Questo il bilancio di nuovi infettati per provincia: +4 Milano, +3 Bergamo, +7 Brescia, +3 Cremona, +2 Lodi, +2 Mantova, +2 Monza e Brianza, +1 Pavia. Nessun nuovo contagiato nelle province di Como, Lecco, Sondrio e Varese. Superata quota 74.500 guariti, +72 rispetto a domenica, mentre sono arrivate delle ottime notizie dalla situazione negli ospedali: stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (9), -5 ricoverati negli altri reparti Covid (150).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, arrivano importanti aggiornamenti sul dossier distanziamento trasporto pubblico. Come già accennato negli scorsi giorni, l’ordinanza di Regione Lombardia è in contrasto con l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Terzi, ha spiegato in una nota che è previsto un nuovo confronto tra Regione e Governo la prossima settimana, così da condividere «i punti cardine di un documento da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico». L’assessore ha poi messo in risalto le forti criticità previste a settembre, con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative: «All’esecutivo nazionale avevamo chiesto in un documento condiviso dalla Commissione Trasporti della Conferenza Stato-Regioni, un miliardo di euro per attuare il distanziamento sui mezzi di trasporto. La risposta dei ministri della Salute e degli Affari regionali è arrivata oggi: 400 milioni di euro resi disponibili dal Decreto di agosto. Risorse per acquistare mezzi e compensare le minori entrate del periodo di chiusura, ma insufficienti». Claudia Terzi ha poi ribadito che in Lombardia resta in vigore l’ordinanza del presidente Fontana che prevede la piena occupazione dei posti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 10 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA