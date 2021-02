Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 febbraio/ Brescia preoccupa, +795 casi

Anche per oggi, venerdì 12 febbraio 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. L’appuntamento è fissato come sempre alle ore 17:30 circa, quando appunto verrà comunicato dalla regione il report riguardante i nuovi casi, il tasso di positività, le vittime e la situazione negli ospedali. In attesa del nuovo bollettino, rivediamo i numeri di ieri, con la Lombardia che è stata ancora una volta la regione con più casi, ben 2.434, con l’aggiunta di 54 decessi. Bene comunque la situazione negli ospedali, visto che in terapia intensiva si sono liberati tre posti letto, ed altri 14 invece nei reparti di degenza normale.

In merito al tasso di positività, il valore è pari al 5.8%, quasi un punto percentuale sopra la media italiana, mentre i guariti/dimessi sono stati 1.981. Preoccupa la situazione di Brescia dove sono emersi ben 795 casi, quasi 200 in più di Milano (606), con Bergamo a quota 197. Chiudono invece Lodi e Sondrio con rispettivamente 50 e 41 nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 12 FEBBRAIO, L’ALLARME DELLA MORATTI

Intanto stamane è uscita nuovamente allo scoperto Letizia Moratti, vicepresidente della Lombardia nonché assessore al welfare, che parlando della campagna vaccinale al quotidiano La Stampa ha spiegato che “se le cose dovessero rimanere come prospettato dal commissario Arcuri, la Lombardia non sarà in grado di vaccinare tutta la popolazione entro giugno, perché le categorie tra i 55 e gli 80 anni dovrebbero essere coperte con i vaccini Pfizer e Moderna, che al momento sono insufficienti. Il presidente Fontana si è sentito con Zaia – ha proseguito la Moratti – e insieme al Veneto e altre due regioni, nel rispetto delle condizioni di Aifa, verificheremo se ci sono i requisiti per gli acquisti autonomi”. La numero due della regione ha aggiunto e concluso: “La pandemia ha fatto emergere la necessità di rafforzare la sanità di base, dobbiamo riequilibrare un sistema che è troppo ‘ospedalocentrico’. Una riforma sanitaria ormai è indispensabile”.

