Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 luglio/ +1 in T.I., positività 23.6%

E’ giunto il momento anche oggi, martedì 12 luglio 2022, di fare il punto sulla situazione covid in regione grazie al bollettino coronavirus Lombardia, report che, come ogni giorno da più di due anni e mezzo a questa parte, verrà comunicato nel pomeriggio, indicativamente dopo le ore 16:00. In attesa del nuovo bollettino coronavirus Lombardia, andiamo a rivedere velocemente i dati di ieri, a cominciare da quello dei contagiati, leggasi 3.666 nuovi casi di positività su un totale di tamponi processati, fra molecolari e antigenici rapidi, pari a 15.526.

Il tasso di positività continua a rimanere su livelli molto alti, ben al di sopra del 20%, leggasi 23.6, mentre negli ospedali lombardi la situazione attuale racconta di 29 malati gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva per covid, e altri 1.306 in degenza ordinaria, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrata una doppia variazione pari a +1 e +27. Infine il numero delle vittime da covid, ieri altre 31 per un totale dal 20 febbraio di due anni fa di 40.983 decessi per il virus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 LUGLIO: VIRUS A MILANO DAL 2019

Come vi scriviamo spesso e volentieri la Lombardia è stata la regione che più ha pagato il prezzo del covid, e la conferma la si è avuta anche da uno studio che è stato pubblicato ieri sulla rivista scientifica “Frontiers in microbiology”, secondo cui i primi casi sono stati individuati alla fine del 2019 in quel di Milano: “cinque casi hanno dato un risultato positivo allo screening”.

Il responso ufficiale è stato dato dalle autopsie eseguite appunto sulle vittime di Milano alla fine di tre anni fa e notizia che di fatto conferma i sospetti già forti sul fatto che il virus circolasse in Lombardia da diverse settimane prime lo scoppio ufficiale della pandemia in Italia. Le vittime risalirebbero fra ottobre e dicembre 2019: “Nei due positivi deceduti a ottobre la presenza di anticorpi nel sangue era molto debole, proprio al limite, dunque potrebbe essere un segnale non specifico o una reazione contro altri Coronavirus”.

