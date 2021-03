Bollettino Coronavirus Lombardia dati 12 marzo/ Oltre 29mila morti da inizio pandemia

Il nuovo bollettino Coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, venerdì 12 marzo 2021, sarà comunicato nel tardo pomeriggio odierno, dunque resta ancora qualche ora prima di avere sotto mano i dati relativi all’andamento del contagio e di scoprire così l’evoluzione della curva epidemiologica nella regione amministrata dal governatore Attilio Fontana, che anche ieri ha fatto registrare il maggior numero di nuovi casi, conseguendo l’ennesimo, triste primato nazionale. Il bollettino dell’11 marzo segnava infatti 5.849 nuovi contagi (di cui 197 debolmente positivi) con un tasso di positività cresciuto in maniera esponenziale nell’arco di sole 24 ore: dal 7,9% al 9,4% su 62.222 tamponi processati tra molecolari e antigenici.

Numeri che destano inevitabilmente grande preoccupazione, con particolare riferimento ai dati relativi ai ricoveri negli ospedali regionali; sono infatti 645 i pazienti che si trovano al momento nelle terapie intensive della Lombardia (+28), mentre 5.718 occupano i reparti di degenza normale (+134). Ancora elevato anche il numero delle vittime, ieri 81, per un totale di morti Covid che ha superato la soglia delle 29mila unità (29.004, per la precisione). Ancora una volta la provincia più colpita è quella di Milano con 1.394 nuovi infettati, seguita a stretto giro di posta dalla provincia di Brescia (1.124) e da quella di Varese (602).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 MARZO: RISCHIO ZONA ROSSA

In attesa di conoscere i dati che comporranno il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, venerdì 12 marzo 2021, va sottolineato come quella del presidente Fontana sia una delle cinque regioni d’Italia, insieme a Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte e Veneto, a rischiare il passaggio in zona rossa in seguito all’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottoscriverà in data odierna. Purtroppo si tratta di un’ipotesi concreta, dal momento che la Lombardia ha da qualche giorno oltrepassato la quota dei 250 casi settimanali su 100mila abitanti (sono 312); inoltre, l’indice Rt sarebbe compreso tra 1,28 e 1,32, comunque al di sopra della soglia dell’1,25, individuata dal Governo come limite massimo da non valicare per non cambiare colore. Nella mattinata odierna si riunisce la cabina di regia e gli ultimi dubbi potranno essere dissipati, ma è altamente probabile che l’esito del confronto, per la Lombardia, così come per le altre regioni sopra menzionate, conduca inevitabilmente alla zona rossa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 MARZO





