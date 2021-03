Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 marzo/ Altri 1.080 casi covid a Brescia

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello aggiornato ad oggi, giovedì 11 marzo 2021, sarà comunicato in serata. Scopriremo quindi a breve come evolve la curva dei contagi nella regione a nord dell’Italia, che anche ieri è stata quella che ha fatto registrare più casi di covid. Il bollettino del 10 marzo segnava infatti 4.422 nuovi positivi con un tasso di positività pari al 7.9% a fronte dei 55.535 tamponi analizzati fra test antigenici e molecolari.

Il rapporto è in calo rispetto al fine settimana scorsa quando si era assestato attorno al 9/10%, ma i numeri fanno comunque preoccupare, in particolare i dati relativi ai ricoveri negli ospedali regionali; sono infatti 617 i pazienti al momento nelle terapie intensive della Lombardia, mentre 5.584 occupano i reparti di degenza normale. Ancora alto anche il numero delle vittime, ieri 70, per un totale di morti da covid che con grande probabilità supererà nel giro di 24/48 ore la soglia di 29mila, essendo ad oggi 28.923. Ancora una volta preoccupa la situazione di Brescia, dove ieri sono stati scoperti 1.080 nuovi positivi, quasi gli stessi di Milano (ieri 1.191). Terzo posto per Bergamo a quota 347, mentre Pavia si piazza subito dietro a 309.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 MARZO, IL MONITO DI PRESENTI

La speranza è che la situazione possa migliorare di qui a breve con un’accelerazione della campagna vaccinale, e a riguardo ieri la Lombardia ha annunciato la possibilità di effettuare vaccini anche nelle aziende, prima regione d’Italia a varare questo nuovo programma. Resta il fatto che la situazione, come testimoniato dai dati di sopra, resta critica, soprattutto negli ospedali, così come spiegato a SkyTg24 da parte del professor Antonio Presenti, responsabile Terapie intensive della Regione Lombardia: “La situazione è critica. Questa mattina (ieri ndr) ci sono 616 malati nelle terapie intensive della Lombardia. Prima del Covid, a gennaio 2020, i letti di terapia intensiva disponibili totali erano 720. Sono stati aumentati di molto, a marzo siamo arrivati a 1.500 malati Covid ricoverati per un totale di circa 1.800 letti. Tuttavia 616 malati è un numero alto. E il problema è che continua a crescere”.

