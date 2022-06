Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 giugno/ -9 ricoveri, positività 11.6%

Come sta evolvendo il virus del covid in Lombardia? Una domanda a cui daremo risposta oggi pomeriggio grazie al quotidiano bollettino sul coronavirus della regione, aggiornato ovviamente alla data odierna, lunedì 13 giugno 2022. La Lombardia, così come il resto d’Italia, dopo una serie di ondate con migliaia di contagi e di vittime, sta vivendo ormai da quattro mesi a questa parte un periodo decisamente tranquillo. Lo si capisce chiaramente anche dai numeri contenuti nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i contagi totali sono stati 2.368, mentre i tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari, sono stati 20.358.

Il tasso di positività, l’incidenza degli infetti sul totale dei test, è stato pari all’11.6% mentre le vittime da covid sono state ieri 12, per un totale dal primo giorno di pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 40.670. Infine, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in Lombardia si segnalano 20 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di una unità, e altri 428 in area medica, per una decrescita di 8 nuovi allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 GIUGNO: IL TURISMO A LIVELLI RECORD

Situazione covid quindi tutto sommato positiva in Lombardia, e che il peggio sembrerebbe essere ormai alle spalle lo si capisce chiaramente dal turismo, che quest’anno è tornato ad essere uno dei principali settori dell’economia italiana. Prenotazioni da record dopo due anni di magra in tutto il Paese, a cominciare dal Lago di Garda e dalla provincia di Brescia.

Alessandro Fantini, vicepresidente di Federalberghi, intervistato ieri dai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato: «La situazione è molto positiva ovunque: la stagione estiva è appena iniziata, ma tutti i referenti sono molto soddisfatti. Le prenotazioni di luglio e agosto sono le stesse dell’era pre-Covid». E ancora: «Nei giorni scorsi, il Salone del mobile di Milano ha riempito tutti gli hotel di Brescia». E la prossima settimana si terrà la storica Mille Miglia, che partirà dalla pedana di viale Venezia in Brescia, per poi concludersi con il gran finale sabato pomeriggio. L’ennesimo segnale di ritorno alla normalità in Lombardia.

