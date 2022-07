Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 luglio/ Superata quota 41mila vittime covid

E’ giunto il momento di scoprire assieme come sta evolvendo la situazione covid in Lombardia, con il bollettino coronavirus dedicato e con tutti gli indicatori aggiornati alla giornata odierna, mercoledì 13 luglio 2022. Continuano ad essere in numero molto consistente i contagi giornalieri, complice l’alta contagiosità di Omicron 5 ma soprattutto la capacità di reinfettare coloro che hanno già avuto il covid e di colpire anche chi è vaccinato. E così che, come comunicato nel bollettino coronavirus di regione Lombardia di ieri, il totale dei contagiati è stato pari a 20.201, mentre i tamponi processati sono stati 79.084, il che significa che il tasso di positività è stato del 25.5 per cento.

Continuano a morire ancora molti lombardi per covid, ieri altri 15 decessi, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a ben 41.003 vittime, un numero che ogni volta che si rilegge fa venire i brividi. Infine la situazione ospedaliera lombarda: ad oggi sono 36 i ricoverati in terapia intensiva, dato che continua a rimanere contenuto e che è aumentato di 7 unità rispetto al bollettino precedente, e altri 1.383 in area medica, per una variazione totale di 77 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 LUGLIO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di regione Lombardia, direttore del Galeazzi di Milano e docente di virologia dell’università Statale di Milano. Commentando l’attuale ondata di casi covid che sta investendo l’Italia con numeri che non si registravano da inizio anno, ha spiegato: “Non un’immunità di gregge intesa come azzeramento” della possibilità di contagiarsi, bensì “un’immunità intesa come periodica riduzione della quota di popolazione suscettibile all’infezione”.

Per Pregliasco si tratta quindi di “un’immunità ‘a onde’”, l’unica possibile viste le peculiarità del Sars-Cov-2 che continua a mutare per poter infettare nuovi ospiti, e bucando così il vaccino. Secondo Pregliasco su questo tipo di immunità, come si legge su SkyTg24.it: “possiamo agire regolando la lunghezza delle ‘onde buone’, quelle con una fetta più consistente di popolazione protetta, attraverso la vaccinazione e le misure prudenziali anti-contagio”.











