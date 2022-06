Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 giugno/ Positività 12.1%, +18 ricoveri

Andiamo a scoprire come sta evolvendo la pandemia di covid in Lombardia grazie al bollettino coronavirus della regione di oggi, martedì 14 giugno 2022. Il nuovo report sarà reso pubblico nel pomeriggio odierno, nell’attesa andiamo a rivedere i numeri comunicati ieri, che per l’ennesima volta confermano una situazione tutto sommato serena e tranquilla. Cominciamo dal dato riguardante i contagiati, ieri in totale 1.259 a fronte di 10.383 test anti covid processati, compresi gli antigenici rapidi.

Il tasso di positività si mantiene attorno al 10 per cento, e non accenna a diminuire, ieri pari al 12.1 per cento, così come non intendono azzerarsi le vittime da covid, il dato che resta più drammatico del bollettino coronavirus Lombardia: ieri i decessi sono stati in totale 6 per un aggiornamento dal 20 febbraio 2020 pari a 40.676 morti. Infine lo sguardo agli ospedali lombardi, dove al momento troviamo 21 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 445 in area medica, una doppia variazione rispetto al precedente bollettino pari a +1 e +17.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 GIUGNO: GALLI SULLE MASCHERINE

Intanto non si placa il dibattito sull’obbligo delle mascherine a scuola per l’esame di maturità e sulla questione è intervenuto anche il noto professor Massimo Galli, ex primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, nonché docente universitario sempre nel capoluogo lombardo. Secondo Galli la mascherina sarebbe consigliabile all’esame di maturità solo negli scritti, dove ovviamente vi sono più studenti e sarebbe più complicato mantenere il distanziamento, mentre agli orali il dispositivo di protezione potrebbe venire meno.

“Agli esami di maturità – le sue parole ai microfoni di Adnkronos – richiedere ai ragazzi di portare la mascherina agli scritti e toglierla, con le ragionevoli distanze, agli orali, ha senso. Anche durante lo scritto, comunque, potrebbe essere tolta se le distanze e le condizioni di aerazione sono accettabili. Mi ricordo di aver fatto la maturità nel corridoio della mia scuola con un distanziamento notevole tra un banco e l’altro. In una situazione così, oggi non ci sarebbe bisogno di portarla”.











