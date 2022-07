Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 luglio/ +47 ricoveri, positività 25.3%

Scopriamo il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 15 luglio 2022. Il report aggiornato è atteso come sempre nel pomeriggio, quando scopriremo l’evoluzione della curva pandemica in quella che resta la regione che più ha pagato a caro prezzo la pandemia, come testimoniato dalle numerose vittime per covid, ad oggi ben 41.046, a seguito anche dei 29 decessi riportati nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

Bollettino vaccini covid oggi 15 luglio/ 138.6 milioni di dosi somministrate

Il numero di contagiati è stato invece ieri pari a 14.429, mentre i tamponi processati sono stati in totale 56.904 fra antigenici rapidi e molecolari. Il tasso di positività resta ancora su livelli molto alti, ieri pari al 25.3%, mentre negli ospedali lombardi per ora la situazione sembra tutto sommato di serenità. Sono infatti solamente 42 le persone ricoverate in terapia intensiva, con l’aggiunta di altre 1.455 in area non critica, e ciò significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrata la seguente doppia variazione: +2 pazienti in rianimazione, e altri 49 invece in degenza ordinaria.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 luglio/ Contagi stabili, picco raggiunto?

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 LUGLIO: I DATI DELLE QUARTE DOSI

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Lombardia di oggi, in regione è scattata la quarta dose per tutti gli over 60 e tutti i fragili, e i numeri registrati sono decisamente ottimi. L’obiettivo dell’esecutivo è di riuscire a somministrare almeno 100mila quarte dosi ogni giorno, e la Lombardia mira a inoculare il 16/17 per cento di queste dosi, quindi circa 16-17 mila ogni 24 ore.

Fino ad oggi i dati sembrano essere confermati se non addirittura superati, visto che nei primi giorni di prenotazioni delle quarte dosi ci sono state ben 21mila richieste, chiaro segno di come la popolazione italiana, a cominciare da quella lombarda, abbia compreso l’importanza appunto di vaccinarsi con un ulteriore secondo booster. Ricordiamo che per ricevere la quarta dose in Lombardia serve la prenotazione e ad oggi fino al 31 luglio il 39.3 per cento dei posti è a disposizione. Nelle prime giornate sono state in totale 57.300 le vaccinazioni eseguiti fra i 60 e i 79 anni, più altre 9mila per gli over 80.

Ibuprofene per bambini introvabile in farmacia/ Aifa avverte: "Oltre 100 alternative"

© RIPRODUZIONE RISERVATA