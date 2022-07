Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 luglio/ Positività 25.7%, +4 in T.I.

Il nuovo bollettino coronavirus di regione Lombardia, il comunicato con tutti i dati di oggi, giovedì 14 luglio 2022, è atteso dopo le ore 16:00, e aggiornerà la curva epidemiologica che nel nostro Paese, Lombardia compresa, non sta per ora registrando segnali di rottura. Secondo quanto segnalato dagli esperti dovremmo essere entrati nella settimana di “passione”, quella in cui dovrebbe registrarsi il picco di questa nuova ondata, di conseguenza bisognerà attendersi numeri molto alti nei prossimi giorni.

E la conferma la si è avuta anche, per l’ennesima volta, dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i casi di positività emersi sono stati in totale 15.185 su 59.061 tamponi analizzati. L’incidenza dei contagi sul totale dei testati continua a restare molto alta, ieri pari al 25.7 per cento, mentre negli ospedali lombardi la situazione resta tutto sommato tranquilla, soprattutto per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, solo 40 contro i 1.406 in area medica, per una doppia variazione rispetto al precedente report di +4 e +23. Infine il numero delle vittime da covid, ieri altre 14.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 LUGLIO: I NUMERI DELLE QUARTE DOSI

Intanto sono state aperte le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti covid, dopo che è giunto l’ok dell’Ema e poi a cascata dell’Aifa, in merito all’estensione del secondo booster a tutti gli over 60 e tutti i fragili. In Lombardia in poche ore sono state superare le 21.000 prenotazioni, di cui 19.607 di età compresa fra i 60 e i 79, e poi i restanti over 80. Tra l’altro vi è la possibilità di ottenere un appuntamento nel giro di pochi giorni, visto che dei più di 21mila lombardi prenotati per la quarta dose, circa 14mila si sottoporranno al siero entro il prossimo sabato.

Attualmente vi sono ancora diversi posti liberi disponibili fino al 31 luglio, visto che la regione ha fatto sapere che le prenotazioni sono occupate per il 55%, e di conseguenza vi è ancora il 45 per cento degli slot a disposizione dei cittadini. "Per accedere ai centri vaccinali e ricevere la quarta dose, così come la terza dose – fanno sapere da Regione Lombardia, come si legge su SkyTg24.it – bisogna munirsi necessariamente di prenotazione".











