Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 marzo/ Positività 9.2%, +26 ricoverati

Siamo pronti a scoprire il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 15 marzo 2022. La Lombardia ha da poco iniziato una nuova settimana in zona bianca, e seppur i dati sono leggermente peggiorati negli scorsi giorni, in linea con il resto della nostra Penisola, la situazione resta assolutamente sotto controllo.

La conferma si è avuta anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 2.336 a fronte di 21.697 tamponi analizzati, per un tasso di positività, l’incidenza dei contagi sul totale dei test anti covid, pari al 9.2 per cento. Negli ospedali lombardi troviamo al momento 73 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva delle varie strutture, lo stesso numero del precedente report, e altri 786 in area medica, per una crescia pari a 26 allettati. Infine, per quanto riguarda il numero di vittime da covid, il dato del bollettino coronavirus Lombardia di ieri segnava quota 13, per un totale da inizio pandemia, ovvero, dal 20 febbraio di due anni fa, pari a 38.952 decessi per l’infezione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 MARZO: LA RICHIESTA DEL M5S LOMBARDO

E a proposito di covid e di Lombardia, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. I grillini chiedono che, con la fine dello Stato di Emergenza, datato 31 marzo, venga meno anche la necessità di utilizzare il green pass, il passaporto vaccinato associato in molti casi al vaccino e in altri al solo tampone.

“Come Movimento Cinque Stelle Lombardia – ha fatto sapere Di Marco, così come riportato dal portale Askanews nelle scorse ore – auspichiamo che le limitazioni legate al green pass possano presto essere superate. È ovvio che da qui al 31 marzo dovranno essere prese in considerazione le cancellazioni di alcune restrizioni, ma questo deve essere fatto con criterio e sulla base della valutazione dei dati relativi ai singoli indicatori legati all’andamento della pandemia in Italia”.

