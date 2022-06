Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 giugno/ Meno di 20 ricoveri in T.I.

E’ giunto il momento di andare a scoprire il bollettino coronavirus della regione Lombardia, tutti i dati aggiornati ad oggi, giovedì 16 giugno 2022, sulla pandemia di covid in regione. Ancora una volta vi riportiamo una situazione di assoluta tranquillità, seppur i numeri stanno crescendo rispetto ad una settimana fa. Omicron, del resto, è uno dei virus più contagiosi della storia ma fortunatamente non è fra i più aggressivi, di conseguenza i contagi tendono a restare alti, mentre le ospedalizzazioni diminuiscono.

Bollettino vaccini covid oggi 16 giugno/ 810.915 quarte dosi somministrate

Il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, a riguardo, segnalava 4.672 nuovi casi su 30.092 tamponi, per un tasso di positività del 15.5 per cento. Sempre nella giornata di ieri si sono verificati zero morti da covid, per un totale dal 20 febbraio 2020 che resta quindi pari a 40.691 decessi per il virus. Infine lo sguardo agli ospedali lombardi, dove vi sono 19 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 493 in area non critica, per una doppia variazione rispetto alla precedente comunicazione pari a -1 e +19.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 giugno/ +31 ricoveri, positività 16.3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 GIUGNO: IL COMMENTO DELLA GISMONDO

Situazione serena quella descritta nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri, anche se i casi stanno aumentando nuovamente, e secondo il professor Pregliasco si potrebbero raggiungere i 100mila contagiati al giorno nelle prossime settimane. La pensa però diversamente un’altra autorevole esponente delle medicina lombarda, e nazionale come Maria Rita Gismondo dell’ospedale Sacco, che come si legge su SkyTg24.it vede un futuro roseo: “Omicron 5, e ce lo dicono i Paesi dove è già circolata in modo preponderante, per primo il Sudafrica, è molto contagiosa, ma poco patogena. Avremo un rialzo dei contagi nelle prossime settimane? Sicuramente sì, ma contagio non vuol dire malattia”.

Cina post lockdown/ Il dragone si rialza: e se fosse accaduto in Italia?

Nella giornata di lunedì l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha lanciato l’allarme secondo cui in autunno Omicron 4 e 5 saranno prevalenti, con aumento di casi e possibili ricoveri in crescita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA