Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 giugno/ Solo 20 pazienti in T.I.

E’ giunto il momento di scoprire il nuovo bollettino coronavirus di regione Lombardia, il report con tutti i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 15 giugno 2022. La comunicazione giungerà come sempre nel pomeriggio, attorno alle ore 17:00, e nell’attesa possiamo andare a rileggere brevemente il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi sono stati in totale 6.204 a fronte di 37.794 tamponi processati fra antigenici rapidi e molecolari.

Numeri che si confermano quindi in ribasso, anche se il tasso di positività, l’incidenza degli infetti sui test elaborati, continua a viaggiare su cifre piuttosto elevate, ieri pari al 16.4 per cento. Anche le vittime non si azzerano, visto che ieri sono morte 15 persone in Lombardia per via del covid, per un totale da inizio pandemia pari a 40.691 decessi. Infine uno sguardo agli ospedali lombardi, dove ad oggi troviamo 20 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 474 in area medica, per una doppia variazione rispetto alla precedente comunicazione pari a -1 e +29.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 GIUGNO: PREGLIASCO SULLE MASCHERINE

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, membro della task force anti covid della Lombardia, e stimato direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano, che in merito alla decisione ufficializzata nelle scorse ore circa il decaduto obbligo delle mascherine a scuola per l’esame di maturità, ha spiegato: “È sperabile che la raccomandazione venga accolta e la mascherina sia indossata nelle situazioni di maggior affollamento come negli scritti, per esempio”.

Il riferimento è anche a quanto accadrà a partire da domani, visto che oggi è l’ultimo giorno per cui la mascherina resta obbligatoria in determinati luoghi: secondo il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, non è da escludere una proroga per mezzi pubblici, ma anche ospedali, Rsa e luoghi sovraffollati, di modo da contenere il virus in vista di un possibile ritorno autunnale, e tenendo conto anche di Omicron 5 che si sta diffondendo sempre di più.











