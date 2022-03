Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 marzo/ +43 ricoveri, positività 10.4%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con i dati di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, verrà comunicato nel pomeriggio di oggi dagli organi preposti. Il report aggiornerà la situazione covid in Regione, e ci permetterà di capire come sta evolvendo la curva dei contagi, che nella scorsa settimana si è decisamente invertita, tornando a rialzarsi.

A conferma di una situazione piuttosto complicata da leggere, anche il bollettino di ieri, che ha comunicato 9.540 nuovi casi di positività su 91.356 test anti covid elaborati, per un tasso di positività, l’incidenza dei contagi sul totale dei tamponi, pari al 10.4 per cento, ancora al di sotto della media nazionale ma numero comunque piuttosto elevato. Negli ospedali, invece, vi sono al momento 73 persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi, stabili rispetto al precedente report, e altre 829 in area medica, +43. Infine, per quanto riguarda il numero dei morti da covid, ieri la “casella” segnava quota 14, per un totale dal febbraio 2020 pari a *** decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 MARZO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

E dei contagi da covid in rialzo nelle ultime due settimane ne ha parlato il virologo Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia, nonché docente della Statale di Milano. “E’ purtroppo un dato abbastanza confermato in tutta Europa – ha detto ieri parlando all’Adnkronos – la speranza è che si possa trattare solo di un’onda di rimbalzo e soprattutto che l’aumento dei positivi non si ripercuota in modo particolarmente rilevante sull’occupazione degli ospedali”.

In ogni caso è ancora presto per arrivare a conclusioni: “Per valutare il destino serviranno 10-15 giorni. per capire se questo incremento di casi comporterà un appesantimento anche dal punto di vista dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva”. Pregliasco spiega che comunque “questa cosa ci spiazza un po’. Avremmo detto che sarebbe stato un andamento più stagionale, di presenza endemica del virus, però con uno scivolamento verso il basso”. Fra le possibili cause, Pregliasco sottolinea: “vedo una ‘rilassatezza dei costumi'”, una sensazione di rilassatezza che ha fatto si che “in molti schivino le vaccinazioni e le dosi booster perché ‘tanto adesso a che serve'”.



