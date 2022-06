Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 giugno/ +11 ricoveri, positività 18.2%

E’ giunto il momento di scoprire il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati aggiornati alla giornata di oggi, venerdì 17 giugno 2022. Quando stiamo ormai per chiudere una nuova settimana, la situazione in Lombardia continua ad essere tutto sommato serena, e anche se i contagi non si appiattiscono ma stanno risultando un po’ “ballerini” in questi ultimi giorni, non c’è alcun allarme negli ospedali.

Nei nosocomi regionali, infatti, i ricoverati per covid sono praticamente al minimo storico, a cominciare dalle terapie intensive, dove vi sono solamente 18 pazienti, in calo rispetto al precedente report di una unità, mentre in area medica il dato segna quota 505 (+12). Stando al bollettino coronavirus Lombardia di ieri, i contagiati sono stati 5.438 su 29.812 tamponi, per un tasso di positività ancora tendenzialmente alto, pari al 18.2 per cento. Infine il numero più triste, quello delle morti da covid, ieri altre 7 per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 di ben 40.698 decessi per coronavirus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 GIUGNO: IL COMMENTO DEL PROF BROCCOLO

Ed è tornato a parlare di covid il professor Broccolo, stimato docente di virologia dell’università di Milano Bicocca, spesso e volentieri ospite in varie trasmissioni tv per parlare di coronavirus. Intervistato dall’Ansa ha commentato un nuovo test del sangue che in meno di 24 ore è in grado di misura l’immunità al covid, valutando l’attivazione del linfociti T.

“La ricerca degli anticorpi è solo un aspetto dell’immunità – le parole di Broccolo – Sappiamo che gli anticorpi neutralizzanti sono specifici e calano rapidamente mentre la risposta T memoria dura più a lungo ed è plastica proteggendo dalla malattia e in parte anche dalle varianti emergenti. Per avere un quadro completo è necessario misurare l’immunità cellulo-mediata, in particolare la risposta T memoria agli antigeni del virus SarsCoV2”. Poi il docente di virologia ha concluso: “Questo studio va a validare un nuovo metodo quantitativo, ma a differenza dei precedenti è rapido e facile da utilizzare sia su un basso che alto volume di campioni di sangue”.

