Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 novembre/ +65 ricoveri, positività 0.9%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, atteso come sempre dopo le ore 17:00. Sarà il momento in cui, come ormai da quasi due anni a questa parte, faremo il punto sull’evoluzione del virus in regione, scoprendo quindi tutti gli indicatori che ormai conosciamo alla perfezione fra tasso di positività, ricoveri ospedalieri, nuovi contagiati e il dato più triste, quello dei decessi.

Partiamo proprio da questo numero, che nel bollettino di ieri segnalava la cifra di 5 nuove vittime per il virus, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 34.248. I nuovi contagiati emersi sono stati invece 1.409 su 149.006 tamponi analizzati sia antigenici e molecolari, con un tasso di positività pari allo 0.9%. Negli ospedali troviamo al momento 51 ricoverati in terapia intensiva, dato in aumento di 1 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altri 524 invece in area medica, un numero che in 24 ore è cresciuto di ben 64 unità. Infine, per quanto riguarda la situazione provinciale, segnaliamo 488 nuovi contagiati fra Milano e zone limitrofe, nonché altri 173 contagi nella provincia di Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 NOVEMBRE: INTOPPO CON LA TERZA DOSE

E a proposito di Lombardia, ieri si è verificato un problema con il portale per la prenotazione della terza dose di vaccino, il cosiddetto richiamo. In poche parole, era possibile per tutti prenotarsi ma una volta giunti nell’hub si veniva respinti in quanto ad oggi la terza dose è possibile riceverla solo se sono passati almeno 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale.

La direzione welfare della regione, contattata nella giornata di ieri da Repubblica, ha fatto sapere che: “Adesso le agende di tutti sono state allineate al 31 dicembre, quindi oggi sono prenotabili solo i cittadini con ciclo vaccinale concluso al 30 giugno. Chi ha preso un appuntamento sbagliato, può cancellare la prenotazione, sempre da portale, e riprenotarsi. Nei prossimi giorni potranno prendere l’appuntamento giusto, a 180 giorni, anche gli under 60 vaccinati dopo il 31 maggio con appuntamenti dal primo dicembre”.

