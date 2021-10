Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 17 ottobre/ 342 malati Covid in ospedale

Il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 17 ottobre 2021, torna a palesarsi anche in data odierna, con i dati diramati dal Ministero della Salute, che nel fine settimana si sostituisce alla Regione nella diffusione delle statistiche collegate alla pandemia. In particolare, stando a quanto emerso nelle ultime 24 ore, sono stati 432 i nuovi casi di positività, a fronte di un numero di tamponi processati pari a 106.211, fra molecolari e antigenici.

Bollettino Coronavirus Italia 17 ottobre/ Dati Min. Salute: positività allo 0,6%

Fortunatamente, non sono state registrate nuove vittime, mentre venerdì i decessi erano stati quattro. Pertanto, le morti ufficiali per Covid in Lombardia dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono rimaste invariate (34.112). Diminuiscono altresì i ricoveri nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva. Infatti, nei reparti di area medica Covid sono ricoverati 287 malati, in calo (-10) rispetto al giorno antecedente. Invece, nelle terapie intensive, ci sono 55 degenti (-1). Per quanto concerne infine la distribuzione dei casi per province lombarde, sono 104 i casi individuati nel Milanese. Sondrio la meno colpita, con un solo nuovo positivo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, MORATTI: “AVANTI CON TERZA DOSE”

Nelle ultime ore, in Lombardia, si sono registrate anche le nuove dichiarazioni di Letizia Moratti , vicepresidente regionale e assessore al Welfare. Ve le proponiamo mentre attendiamo i dati del nuovo bollettino Coronavirus, in quanto rappresentano la linea di pensiero non soltanto dei vertici regionali, bensì di tutti gli amministratori del Belpaese, che da tempo stanno incentivando la campagna di vaccinazione, affinché una certa soglia di sicurezza in termini di vaccinati possa essere raggiunta al più presto, riconsegnando ai cittadini una ritrovata normalità. “Se oggi non siamo nelle stesse condizioni di un anno fa, lo dobbiamo ai cittadini che hanno aderito al 90% alla campagna vaccinale di Regione Lombardia – ha affermato Moratti attraverso i propri canali social, con particolare riferimento a Twitter –. E adesso avanti con la terza dose per proteggere i cittadini più fragili e più esposti”.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 OTTOBRE/ 432 casi e zero morti, calano ricoveratiBOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 OTTOBRE/ +2.983 casi, ricoverati in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA