Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 ottobre/ Crolla tasso di positività, 0.2%

E’ giunto il momento di aggiornare tutti i dati relativi alla pandemia di covid in Lombardia con il bollettino coronavirus odierno, sabato 16 ottobre 2021, penultimo giorno di questa nuova settimana positiva in regione. I numeri della pandemia continuano ad essere contenuti in questa zona, così come si è potuto appurare anche dal bollettino di ieri, quando i casi totali di positività sono stati ***, su 105.469 tamponi anti covid analizzati fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività si è quindi mantenuto sempre su livelli molto bassi, leggasi un ottimo 0.2 per cento, mentre a livello ospedaliero i numeri continuano a non preoccupare.

Nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi vi sono infatti al momento 56 pazienti gravi, dato in crescita di 2 unità rispetto alla precedente comunicazione della regione, mentre tutti gli altri ricoverati, quelli in area medica, sono in totale 297, in diminuzione di 3 allettati. Infine a livello provinciale segnaliamo 92 nuovi casi a Milano.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 OTTOBRE: IL PUNTO SUI MEZZI DI TRASPORTO MILANESI

Ieri è stato il primo giorno del green pass obbligatorio, e in tutta Italia si sono tenute delle manifestazioni e delle proteste. Si temeva un blocco generale in particolare dei mezzi pubblici, ma a Milano non si sono registrate particolare criticità, così come confermato anche dalla polizia locale e anche da Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanesi. Sono stati segnalati tre presidi spontanei di lavoratori all’esterno o in prossimità di sedi dell’Atm: a Milano in viale Sarca e via Novara e a San Donato Milanese in via Impastato, così come si legge sull’edizione online dell’agenzia Ansa, ma senza alcuna tensione.

L’Atm ha inoltre precisato che la circolazione è stata regolare per quanto riguarda la metropolitana, ma anche in superficie, per le linee di bus e tram “grazie al lavoro di riorganizzazione dei turni che ha permesso di assorbire l’assenza dei lavoratori che sono contrari al Green pass”. Nella giornata di ieri sono stati 272 i lavoratori che hanno dichiarato di non avere il green pass.



