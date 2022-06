Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 giugno/ Solo 17 ricoverati in T.I.

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, sabato 18 giugno 2022, sarà comunicato come sempre nel pomeriggio odierno. L’appuntamento è fissato a dopo le 16:00 quando scopriremo come da due anni e mezzo a questa parte, come è evoluto il covid in Regione. Ad oggi la situazione continua ad essere serena anche se molto attenzionata. I casi sono ancora svariati ogni giorno, e alla luce di un’estate da “liberi tutti” dopo due anni di restrizioni, sarà fondamentale mantenere la guardia altissima. In ogni caso, come detto sopra, per ora non ci sono particolari alert e lo si è capito anche dai numeri del bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 5.009 a fronte di 27.980 tamponi analizzati.

Bollettino vaccini covid oggi 18 giugno/ 826mila quarte dose somministrate

Il tasso di positività è stato pari al 18.2 per cento, mentre il numero di decessi da covid continua ad essere “positivo”, ieri altre 6 vittime, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 40.704 morti da coronavitus. Infine la situazione degli ospedali della Lombardia, dove attualmente vi si trovano solo 17 ricoverati per covid in terapia intensiva, i casi più gravi, e altri 526 in area medica, il che significa che rispetto al precedente report si è registrata una variazione di -1 e +21.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 giugno/ Ancora su la positività, 19.1%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 GIUGNO: IN FORTE CALO LA MORTALITA’

E che la situazione stia tornando lentamente ai livelli del pre-covid, lo si capisce anche dal tasso di mortalità, analizzato nel dettaglio dall’Istat. Il Corriere della Sera edizione Brescia, a riguardo, spiega che nel 2020 l’eccesso di mortalità in provincia è stato di circa 5.000 morti, che sono divenuti 1.500 nell’anno successivo, e che si stanno decisamente appiattiti nell’anno che si appresta a vivere il suo giro di boa. A gennaio 2022, infatti, solo 113 morti in più sono stati registrati rispetto all’anno prima, scesi poi a febbraio a +43, quindi a marzo a +5.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 GIUGNO/ +6 decessi, +20 ricoverati

Nei primi 4 mesi di quest’anno l’eccesso di mortalità è stato di “sole” 174 unità, chiaro segnale di come il covid sia sempre più curabile e forse anche meno aggressivo, visto che Omicron, pur essendo contagiosissimo, è spesso assimilabile ad un forte raffreddore. Tenendo conto dei primi cinque mesi del 2022, raffrontati con lo stesso periodo del 2021, il calo di mortalità in eccesso è stato del 14 per cento, e in generale anche a livello nazionale siamo al di sotto del 10 per cento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA