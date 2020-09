Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 18 settembre: trend positivo guariti/dimessi

Casi positivi in aumento – con più tamponi effettuati – e decessi in calo: questo un riassunto del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri. Come vi abbiamo riportato, giovedì la Regione ha rilevato 281 nuovi contagiati, di cui 41 debolmente positivi e 11 individuati a seguito di test sierologici. Dati in rialzo rispetto a mercoledì, anche se è importante mettere in risalto il netto aumento di tamponi processati, 21.757. Percentuale dell’1,29%. Nessun nuovo caso positivo nella provincia di Mantova. +87 infettati nella provincia di Milano, di cui 42 Milano città. Morti in diminuzione, anche se purtroppo è stata registrata una nuova vittima per Covid-19: bilancio totale di 16.906 decessi dall’inizio dell’emergenza. Confermato il trend positivo dei guariti/dimessi, +130 per un totale di 78.240. Infine, da segnalare il nuovo aumento di ricoverati negli ospedali lombardi: +2 in terapia intensiva (32) e +8 negli altri reparti Covid (272).

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la vaccinazione influenzale. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che in Lombardia partirà nella seconda metà di ottobre: «Saremo pronti ad assorbire un incremento enorme, perché passiamo da una media del 48% di copertura dell’anno scorso all’obiettivo di superare il 75% per gli over 60 e addirittura arrivare all’80-90% per i soggetti fragili, gli operatori sanitari e i bambini», riporta Il Giorno. Gallera ha poi spiegato che la Regione è al lavoro per completare i piani, che vedono il coinvolgimento di tutti i Comuni e dei medici di medicina generale: «E siamo molto contenti della risposta avuta da un lato dai medici di famiglia, che possono in molti casi fare il vaccino nei loro studi, e dall’altro dai Comuni che hanno messo a disposizione degli spazi aperti».

