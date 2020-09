Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 17 settembre: contagi in calo

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un calo di casi positivi, nonostante l’alto numero di tamponi processati. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati rilevati 159 casi positivi, di cui 18 debolmente positivi e 9 individuati a seguito di test sierologici. 17.831 i tamponi effettuati, per un totale di 1.868.154 test da inizio emergenza sanitaria. Sondrio unica Provincia con contagi zero, mentre le più colpite sono state le province di Milano (60), Monza e Brianza (15) e Brescia-Lodi (entrambe con 14). 152 le persone dimesse-guarite in più rispetto a martedì: raggiunta quota 78.090. Purtroppo, bisogna registrare altri 2 morti per Covid-19, totale di 16.905 vittime da inizio epidemia, mentre aumentano leggermente i ricoverati: +1 paziente in terapia intensiva (30) e +1 paziente negli altri reparti Covid (264).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, c’è da registrare l’allarme lanciato da Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, Pesenti ha spiegato che nei reparti di terapia intensiva ci sono in tutto 30 pazienti, malati gravi come quelli di marzo e con una mortalità simile a quella di sei mesi fa, del 40%. E non solo: «Per la prossima stagione invernale è purtroppo difficile fare previsioni adesso. E bisogna vedere per esempio cosa succede dopo l’apertura delle scuole, il cui impatto si potrebbe rilevare fra circa 20 giorni. Quello che è sicuro è che c’è necessità di continuare a occuparci del problema Covid, perché non è passato. Se sbagliamo torna fuori. Si guardi al caso Israele: non è un Paese dove l’organizzazione è scarsa, ma si sono ritrovati una seconda ondata, peggio della prima».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 16 SETTEMBRE





