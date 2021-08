Bollettino Coronavirus Lombardia dati 19 agosto/ Positività 1,6%, ricoveri invariati

Ritorna anche oggi, giovedì 19 agosto 2021, il tradizionale appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, che, grazie ai dati messi a disposizione da parte dei vertici della Regione, permette di analizzare nel dettaglio la cornice pandemica a livello locale, con particolare riferimento ai nuovi contagi giornalieri, di fatto strettamente legati alla circolazione della variante Delta, che in questa calda estate la sta letteralmente facendo da padrona, e all’occupazione dei posti letto negli ospedali distribuiti su tutto il territorio regionale.

Riavvolgendo il nastro temporale di 24 ore e riferendoci alle statistiche di ieri, rileviamo che in Lombardia sono stati trovati 671 nuovi casi di positività, a fronte di 41.476 tamponi eseguiti, fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si è quindi attestato all’1,6%. I morti sono stati 7 (33.869 da febbraio 2020), mentre nei reparti di terapia intensiva non si è registrato alcun nuovo ingresso (39 pazienti). In quelli ospedalieri ordinari, invece, si è verificata una minima oscillazione (-1), per un totale di 319 degenti.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: 10% OPERATORI SANITÀ PRENDE ANSIOLITICI E ANTIDEPRESSIVI

Mentre attendiamo che venga diramato il nuovo bollettino Coronavirus, che, verosimilmente, sarà disponibile nella seconda parte del pomeriggio odierno, riportiamo gli esiti dello studio “Hospital workers mental health during the Covid-19 pandemic” pubblicato qualche giorno fa sulla rivista scientifica “Medical research methodology” e che prende in esame i 550 partecipanti, soprattutto medici, infermieri e assistenti socio-sanitari, ma anche tecnici di laboratorio e impiegati del “Policlinico” di Milano, domandando loro se abbiano patologie e se assumano regolarmente farmaci.

Come riporta “Il Corriere della Sera”, poco più di duecento hanno risposto affermativamente e, tra questi, si registrano le risposte di 56 operatori della sanità, dunque il 10% del totale, che dichiarano di assumere e aver assunto ansiolitici, antidepressivi, sedativi e sonniferi (oltre a vitamine), specificando di aver iniziato a farlo dopo marzo 2020 per stroncare sul nascere le conseguenze psicologiche dello stress dettato dal loro vissuto lavorativo in periodo pandemico, fatto di paure, preoccupazioni, turni massacranti e impotenza dinnanzi ai molteplici decessi.

