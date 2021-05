Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 maggio/ Positività sotto il 2% dopo mesi

Scopriremo insieme questa sera il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il classico report quotidiano con i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Nella serata di ieri, come al solito dopo le ore 17:00, sono stati comunicati 598 nuovi contagi, che tenendo conto dei 33.030 tamponi processati fra antigenici e molecolari, ha fatto schizzare al ribasso il tasso di positività, sceso all’1.8%, in linea con la media nazionale. Continua anche il calo fra i ricoverati, ieri altri 19 in meno fra i pazienti più gravi, quelli delle terapie intensive (ad oggi 353), e altri 36 in meno nei reparti di degenza ordinaria, totale 1.992.

Purtroppo si registrano ancora vittime per covid, leggasi 31, per un totale da inizio pandemia pari a 33.391, una perdita pesantissima. Infine, a livello di contagi, ritorna nella normalità la situazione di Varese dopo il picco di due giorni fa, visto che ieri sono stati comunicati 80 casi, mentre sono stati 192 a Milano, con 85 in quel di Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 MAGGIO, LE PAROLE DI MORATTI E MATTARELLA

Intanto continua spedita la campagna vaccinale in Lombardia, e dopo l’annuncio di Fontana dell’immunità raggiungibile già a giugno, ieri a parlato la vicepresidente Letizia Moratti, presso l’università di Brescia a margine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Oggi siamo a quattro milioni e 800 mila dosi in tutta la Lombardia – le parole dell’assessore al welfare lombardo – le adesioni sono altissime, purtroppo le forniture che l’Europa dà sono molto basse rispetto alle nostre capacità vaccinali, che sono alte. Il nostro obiettivo è di finire le vaccinazioni al 30 agosto con le forniture di oggi”.

E proprio il capo dello Stato, visitando l’Ateneo bresciano per l’inizio dell’anno accademico celebrato ieri per l’impossibilità di farlo ad ottobre causa covid, si è rivolto alla platea dell’aula magna così: “Sono molto lieto di essere qui”, esprimendo poi la sua “vicinanza alla città e alla Provincia di Brescia così pesantemente colpite dalla pandemia” e richiamando ai valori dell’unità ricordando “quanto grande sia stata la capacità di resistenza che la città ha manifestato”.



