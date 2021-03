Bollettino Coronavirus Lombardia dati 19 marzo/ Altri 7 giorni in zona rossa

L’appuntamento con il nuovo bollettino Coronavirus della Lombardia è fissato per la serata di oggi, venerdì 19 marzo, indicativamente intorno alle 17.30, orario che ormai rappresenta quasi una scadenza prestabilita. Prima però di avventurarci alla scoperta dei nuovi dati relativi all’andamento della pandemia a livello lombardo, vale la pena soffermarsi su quelli comunicati nella giornata di ieri dalla Regione, quando sono emersi altri 5.641 casi di contagio, di cui 182 debolmente positivi, su un totale di 63.197 tamponi effettuati, di cui 43.892 molecolari e 19.305 antigenici. Il tasso di positività si è attestato invece all’8,9%.

Conferenza stampa Aifa, diretta video/ Vaccino AstraZeneca riparte dopo ok Ema

Sul fronte dei guariti/dimessi si sono registrate 2.245 unità in più, per un totale complessivo di 554.969 persone, delle quali 5.510 dimesse e 549.459 guarite. Cinque i nuovi ingressi in terapia intensiva (totale posti letto occupati: 786), mentre si è rilevato un incremento di ben 103 ricoveri negli altri reparti dei nosocomi lombardi (6.744). Si devono annoverare nel computo, purtroppo, anche altri 92 morti per Covid-19 (29.551 da un anno a questa parte). A livello di nuovi casi per provincia, 1.450 sono stati rilevati nel Milanese (620 a Milano città), 982 a Brescia, 548 a Monza e Brianza, 541 a Varese, 381 a Mantova, 351 a Como, 341 a Bergamo, 304 a Pavia, 246 a Cremona, 154 a Lecco, 148 a Sondrio e 87 a Lodi.

Bollettino vaccini Covid oggi 19 marzo/ Vaccinati oltre 2 milioni di over 80

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: ANCORA ALMENO UNA SETTIMANA IN ROSSO

In attesa di conoscere i nuovi dati relativi al bollettino Coronavirus Lombardia, vale la pena ricordare che in data odierna si riunirà la Cabina di regia e saranno analizzate le statistiche derivate dal monitoraggio a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. Nessuna speranza di cambiare fascia cromatica per quanto concerne la regione lombarda, però, inclusa in zona rossa sette giorni fa; infatti, come ormai è noto da tempo, le ordinanze emanate dal Governo, decretano che il mantenimento dell’area rossa duri almeno quindici giorni e soltanto allo scadere di questi, contestualmente a un netto miglioramento del quadro epidemiologico, sarà possibile ambire al passaggio in arancione, con annessa riapertura di molti negozi e delle scuole (almeno parzialmente). Ogni chance è dunque rimandata di una settimana: venerdì 26 marzo, infatti, potrebbe essere agguantata la zona arancione, ma solo fino al 2 aprile, dal momento che il 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia scatterà la zona rossa per decisione del Governo Draghi, che ha imposto tre giorni di lockdown alla nazione.

Bollettino Coronavirus Ministero Salute 19 marzo/ Italia sesta per casi giornalieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA